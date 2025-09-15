Vill du ha ett meningsfullt extrajobb? Vi söker dig till Funktionsstöd!

Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Öckerö
2025-09-15


I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.

Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.



Är du redo för ett extrajobb som gör skillnad - på riktigt?

Just nu söker vi dig som vil ha ett meningsfullt, roligt och varierat extrajobb i en vacker skärgårdsmiljö!

Vad handlar jobbet om?

Du kommer att jobba i våra gruppbostäder, inom personlig assistans eller med ledsagning och avlösning - allt med målet att stötta människor med olika funktionsvariationer till ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.Vi jobbar med hjärta, humor och stort engagemang

Dina dagar kan innehålla:

• Morgonrutiner och personlig omvårdnad

• Hjälp med matlagning eller städning

• Häng med på bio, promenader, bowling eller café

• Vara det där trygga och positiva stödet i vardagen

Du behöver kunna lyssna in, anpassa dig, stötta och uppmuntra - och våga bjuda på dig själv ibland.

Vi söker dig som vill jobba som timvikarie inom:

• Gruppbostad

• Personlig assistans

• Ledsagning & avlösning

Arbetstiderna varierar: dag, kväll, helg och ibland natt.

Vad får du av oss?

• En ordentlig introduktion så du känner dig trygg

• Utbildning i förflyttningsteknik och läkemedelshantering

• Möjlighet att göra skillnad - på riktigt

• Kollegor som stöttar, inspirerar och skrattar med dig

Publiceringsdatum
2025-09-15

Kvalifikationer
• Du är minst 18 år

• Det är meriterande om du har erfarenhet av funktionsvariationer eller utbildning i vård/omsorg

• Körkort B är ett plus

• Personliga egenskaper är viktigast - vi söker trygga, empatiska och lyhörda personer!

Viktigt att veta:

För att arbeta inom Funktionsstöd behöver du uppvisa ett utdrag ur Polisen belastningsregister

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/)

Vi rekryterar löpande, så vänta inte - Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278179".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Öckerö kommun (org.nr 212000-1280), https://youtu.be/FOEKLBE1BhQ?feature=shared

Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen

Kontakt
Bemanningsenheten FS
rekryteringfs@ockero.se
031-976294

Jobbnummer
9509880

