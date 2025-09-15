Vill du ha ett meningsfullt extrajobb? Vi söker dig till Funktionsstöd!
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Öckerö Visa alla vårdarjobb i Öckerö
2025-09-15
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun, Socialförvaltningen i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Är du redo för ett extrajobb som gör skillnad - på riktigt?
Just nu söker vi dig som vil ha ett meningsfullt, roligt och varierat extrajobb i en vacker skärgårdsmiljö!
Vad handlar jobbet om?
Du kommer att jobba i våra gruppbostäder, inom personlig assistans eller med ledsagning och avlösning - allt med målet att stötta människor med olika funktionsvariationer till ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.Vi jobbar med hjärta, humor och stort engagemang
Dina dagar kan innehålla:
• Morgonrutiner och personlig omvårdnad
• Hjälp med matlagning eller städning
• Häng med på bio, promenader, bowling eller café
• Vara det där trygga och positiva stödet i vardagen
Du behöver kunna lyssna in, anpassa dig, stötta och uppmuntra - och våga bjuda på dig själv ibland.
Vi söker dig som vill jobba som timvikarie inom:
• Gruppbostad
• Personlig assistans
• Ledsagning & avlösning
Arbetstiderna varierar: dag, kväll, helg och ibland natt.
Vad får du av oss?
• En ordentlig introduktion så du känner dig trygg
• Utbildning i förflyttningsteknik och läkemedelshantering
• Möjlighet att göra skillnad - på riktigt
• Kollegor som stöttar, inspirerar och skrattar med digPubliceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Du är minst 18 år
• Det är meriterande om du har erfarenhet av funktionsvariationer eller utbildning i vård/omsorg
• Körkort B är ett plus
• Personliga egenskaper är viktigast - vi söker trygga, empatiska och lyhörda personer!
Viktigt att veta:
För att arbeta inom Funktionsstöd behöver du uppvisa ett utdrag ur Polisen belastningsregisterhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/)
Vi rekryterar löpande, så vänta inte - Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278179". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280), https://youtu.be/FOEKLBE1BhQ?feature=shared Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningsenheten FS rekryteringfs@ockero.se 031-976294 Jobbnummer
9509880