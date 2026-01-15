Vill du ha ett meningsfullt extrajobb och sommarjobb - på riktigt? Bli kund
I snart 200 år har vi funnits för att skapa trygghet för människor genom livets stora händelser. Oavsett om det gäller att köpa drömhuset, starta eget eller välkomna en ny familjemedlem, så är vi med och bidrar till en tryggare vardag för våra kunder. Nu har du chansen att bli en del av det arbetet!
Om jobbet
Som kundrådgivare på vårt kontor i Tranås är du bankens ansikte utåt. Du möter kunder i personliga möten, via telefon och digitala kanaler. Du hjälper till med allt från att öppna konton, hantera BankID, utlandsbetalningar och betalning av räkningar till att ge rådgivning och sälja våra bankprodukter. Du bidrar till att skapa kundupplevelser som gör skillnad och strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar.
Arbetsdagarna är omväxlande och du får möjlighet att utvecklas och lära dig nytt, samtidigt som du hjälper våra kunder med deras unika behov. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en gedigen introduktion och utbildning i våra produkter och system under våren - därför är det viktigt att du kan delta på dessa utbildningsdagar.
Vi erbjuder dig
- Sommarjobb under semesterperioden samt möjlighet till extrajobb under terminerna, utifrån verksamhetens behov.
- Värdefull erfarenhet för framtiden - du får utbildning i bank, kundkommunikation, problemlösning och administration.
- Stark gemenskap och bra stöttning - du blir del av ett socialt team med engagerade kollegor och chefer som förstår studentlivets verklighet.
- Trygg arbetsgivare med bra villkor - konkurrenskraftig lön, bra arbetstider och möjlighet till långsiktig karriär.
- Möjlighet att utvecklas - hos oss har du chansen att växa och bidra i ett lokalt styrt bolag med stor gemenskap.
Om dig
Vi söker dig som är student på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning - gärna i början av dina studier, så att du har möjlighet att jobba hos oss över tid. Vi tror att du är:
- Kommunikativ och trygg i både tal och skrift
- Engagerad, nyfiken och serviceinriktad
- Bra på att skapa förtroende och bygga relationer
- Lösningsorienterad och har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
- Tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning är meriterande, men inget krav
Du är flexibel och kan arbeta självständigt, men trivs också med att samarbeta med andra. Du tycker om kundmöten och har viljan att anstränga dig lite extra för att göra kunderna nöjda.
Mer information
Tjänsten är en visstidsanställning med placering på vårt kontor i Tranås. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat - vänta därför inte med att söka!
För att säkerställa en fördomsfri rekryteringsprocess så arbetar vi med arbetspsykologiska tester.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
Facklig kontaktperson Forena: Gabrielle Davidsson, gabrielle.davidsson@lfj.se
, 0370-344321
Facklig kontaktperson Akademikerföreningen: Lisa Helleblad, lisa.helleblad@lfj.se
, 036-199238
Sista dag att ansöka är 8 februari 2026
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Länsförsäkring Jönköping - En plats för mod och möjligheter!
Vi är av 290 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Hos oss får du ett meningsfullt jobb, som bidrar till något större. På riktigt. Vi erbjuder dig möjligheten att skapa trygghet i våra kunders vardag, vara engagerad i lokalsamhället och tillsammans prioritera hållbarhetsarbetet högt.
Länsförsäkringar Jönköping är en ansvarsfull arbetsgivare som uppmuntrar nyfikenhet, främjar samarbete och bidrar till ett hållbart arbetsliv.
