Vill du ha ett meningsfullt arbete som personlig assistent i sommar?
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Brinner du för att hjälpa andra och vill vara med och göra skillnad? Då är sommarens mest meningsfulla tjänst som personlig assistent något för dig! Möjlighet till timanställning finns efter sommarvikariatet!
Funktionshinderområdet består av personlig assistans, boende LSS och daglig verksamhet. Vi finns till för personer som beviljats assistans, sysselsättning eller annat stöd från kommunen.
Ditt uppdrag
Vi söker motiverande och pålitliga sommarvikarier som vill arbeta som personlig assistent i Haninge kommun. För att arbeta hos oss under sommaren krävs att du kan arbeta enligt schema under hela sommaren och att du är 18 år fyllda. Du kommer att vara en viktig del i att ge en person med funktionsvariationer stöd i sin vardag, för att möjliggöra ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Som personlig assistent arbetar du i nära relation med insatstagaren, anhöriga och kollegor i hemmiljö. Du är insatstagarens förlängda armar och ben och behjälplig i alla vardagssysslor så som städning, matlagning, aktiviteter samt personlig- och medicinsk omvårdnad. Ditt uppdrag är att skapa en trygg och stödjande miljö, där du med din långa erfarenhet och personliga mognad kan bidra till en ökad livskvalitet. I rollen som personlig assistent bistår du med att skapa förutsättningar för att insatstagaren ska kunna leva sitt bästa liv utifrån sina individuella förutsättningar.
Arbetstiderna varierar beroende på beslut och kan omfatta både dag-, kvälls-, natt- och helgtjänstgöring. Du kommer att få ett schema där du ersätter ordinarie personal under deras semester. Beroende på insatstagarens behov arbetar du antingen ensam eller tillsammans med en kollega, vid enkel- eller dubbelbemanning. För att säkerställa en god start får du en anpassad introduktion tillsammans med en erfaren kollega hemma hos insatstagaren.
Det här söker vi hos dig
Som person är du flexibel och kan anpassa dig till olika arbetssituationer och insatstagarens behov. Du är uthållig och klarar av att arbeta under långa perioder och i varierande arbetsmiljöer. Du har förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ vid behov, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan skapa bra relationer med både insatstagare, anhöriga och kollegor. Med en empatisk och respektfull inställning är du serviceinriktad och arbetar för att ge bästa möjliga stöd. Din personliga mognad gör att du kan ta ansvar för både små och stora uppgifter och behålla lugnet även i stressade situationer.
Formella krav
1-3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vården.
Flytande svenska i både tal och skrift samt datorvana då vi har dokumentationsansvar.
Du ska vara tillräckligt trygg i din yrkesroll för att klara av att arbeta ensam vid enkelbemanning.
Kunna arbeta hela sommaren
Meriterande
Undersköterskeutbildning eller annan relevant vård- och omsorgsutbildning
Erfarenhet och kunskap när det kommer till att arbeta och bemöta individer med olika funktionsvariationer
Erfarenhet och kunskap inom lågaffektivt bemötande, utmanande beteenden och demenssjukdom
Utbildning i förflyttningsteknik
Tidigare erfarenhet av medicindelegering, diabetes, trakeostomi, peg, sond, stomi, KAD, insulin, hostmaskin, slemsug mm.Publiceringsdatum2026-05-06Övrig information
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionshindersomsorg, Personlig assistans Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9895697