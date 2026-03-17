Vill du ha ett jobb fyllt av skratt och värme? Bli min assistent
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Jag söker nu personliga assistenter som vill arbeta extra redan under våren och som även kan täcka upp under sommaren när ordinarie assistenter har semester. Det här passar dig som vill kombinera extrajobb nu med ett meningsfullt sommarvikariat.
Om mig
Jag är en ung kvinna i 30-årsåldern som behöver stöd för att få vardagen att fungera på ett tryggt och självständigt sätt. Jag bor i en egen lägenhet i centrala Leksand tillsammans med mina två katter, som betyder jättemycket för mig. Jag är mestadels positiv och social, gillar gemenskap men uppskattar också lugna stunder hemma. Små guldkorn i vardagen kan vara att spela spel, gå på café, laga mat eller titta på film tillsammans.
Jag uppskattar personer som är lugna, trygga, glada och som har ett varmt hjärta. Som min assistent blir du inte bara ett stöd i praktiska saker, utan också en person som är med och skapar trygghet, skratt och fina stunder i vardagen. Tillsammans kan vi bygga en vardag där jag får fortsätta utvecklas, vara aktiv och leva mitt liv på mitt sätt.
Om jobbet
Som min personliga assistent är du mitt stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna hos mig kan bland annat bestå av:
• Personlig omvårdnad
• Hjälp vid på- och avklädning
• Hushållssysslor och matlagning
• Stöd vid aktiviteter i och utanför hemmet
Hos mig jobbar vi dygn
Vem söker jag?
Jag söker dig som är trygg, omtänksam, lyhörd och ansvarstagande. Du arbetar lugnt och mjukt, har tålamod och gärna nära till skratt. För mig är personkemi avgörande - jag behöver känna att du verkligen trivs i rollen och vill vara här på riktigt. Jag känner mig mest bekväm med kvinnliga assistenter. För mig är det också viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift och att du är rak och tydlig i din kommunikation
Erfarenhet från personlig assistans eller vård är meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är din personlighet, inställning och engagemang. Introduktion och utbildning ges på plats. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379) Kontakt
Unni Viberg 0768933880 Jobbnummer
9803575