Vill du ha ett jobb fyllt av skratt, aktivitet och värme? Bli min assistent
eller i hela Sverige
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Har du en positiv inställning till livet ? Är du en god och glad person som vill ha ett meningsfullt arbete? I så fall kan du vara personen vi söker !
Jag är en glad och social tjej på 30 år som bor hemma hos mina föräldrar i Fellingsbro. Jag har också en egen lägenhet i Lindesberg där jag tillbringar en hel del tid. Just nu står jag inför ett stort och spännande steg i livet - att flytta hemifrån och skapa mitt eget hem. Det känns både pirrigt och fint, och därför söker jag nu personliga assistenter som vill vara med och bli en viktig del av min vardag och bidra till trygghet, glädje och gemenskap. Hoppas att du är en av dem .
Jag kommunicerar med hjälp av tecken som stöd, bilder och olika kommunikations hjälpmedel. Om du kan tecken som stöd är det ett stort plus, men inget krav - vi kan lära oss tillsammans längs vägen. För mig är det viktigt att kunna kommunicera med människorna omkring mig. Jag tycker om att dela mina tankar, känslor och upplevelser, och jag uppskattar när någon tar sig tid att lyssna och verkligen försöker förstå mig. En varm, nära och trygg kontakt i vardagen betyder mycket för mig.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är också viktigt att du är rökfri och har körkort, eftersom jag har en egen bil (manuell) och arbetar på daglig verksamhet i Lindesberg där du också är med mig.
Min vardag innehåller många olika aktiviteter, och som assistent följer du med mig i det som händer under dagen. Jag tycker mycket om musik och dans. Jag åker också och simmar samt tränar hos fysioterapeut i Örebro. Jag tycker även om att träna i olika former, fika på stan, shoppa, spela spel och umgås med mina vänner.
Jag uppskattar personer som är lugna, trygga, glada och som har ett varmt hjärta. Som min assistent blir du inte bara ett stöd i praktiska saker, utan också en person som är med och skapar trygghet, skratt och fina stunder i vardagen. Tillsammans kan vi bygga en vardag där jag får fortsätta utvecklas, vara aktiv och leva mitt liv på mitt sätt.
Arbetstiderna är både dag-kväll-natt Mån-Sön . Urval av kandidater sker löpande . Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379) Kontakt
Susan Parling 0761163290 Jobbnummer
9783818