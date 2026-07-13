Vill du ha ett jobb där du faktiskt ser resultat av det du gör?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Mark Visa alla säljarjobb i Mark
2026-07-13
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Mark
, Härnösand
, Sundsvall
, Kramfors
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi på Exaltera Marketing växer och söker nu fler säljare med utgångspunkt i Mark.
Om du gillar att träffa människor, vill utvecklas och motiveras av att kunna påverka din egen lön kan det här vara jobbet för dig. Hos oss får du utbildning, coachning och möjligheten att bygga en karriär inom försäljning – oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare eller inte.
Din vardag
Ingen dag är den andra lik. Du möter människor ansikte mot ansikte på event, kampanjer och andra aktiviteter där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen.
Du får lära dig hur man bygger förtroende, skapar bra kundmöten och hjälper människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från vårt kontor i Mark och arbetar tillsammans med ett team som stöttar, peppar och utvecklas tillsammans.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerat med provision
En genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Personlig coachning under hela din utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett engagerat team där prestation och gemenskap går hand i hand
Vi gillar att fira framgångar
Bra prestationer ska löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du har chansen att vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Tycker om att prata med människor
Har energi och ett positivt driv
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Gillar att arbeta mot mål
Är en lagspelare som också kan ta eget ansvar
Tidigare erfarenhet är inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och viljan att lära dig.
Ansök idag
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Mark. Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
434 99 KUNGSBACKA Jobbnummer
10001933