Vill du ha ett jobb där din insats gör skillnad?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Fagersta Visa alla säljarjobb i Fagersta
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu fler drivna säljare till vårt team med utgångspunkt i Fagersta. Vi söker dig som gillar att möta människor, vill utvecklas inom försäljning och motiveras av möjligheten att påverka din egen inkomst.
Hos oss får du representera några av Sveriges mest välkända företag inom energi- och teknikbranschen och arbeta i en miljö där utveckling, gemenskap och prestation står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
I rollen som säljare kommer du att träffa kunder på event, marknader, festivaler och andra välbesökta platser runt om i regionen. Du hjälper människor att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar inom energi och teknik samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning och kundrelationer.
Med Fagersta som utgångspunkt blir du en del av ett team där vi inspirerar, coachar och hjälper varandra att nå framgång.
Det här erbjuder vi
Garantilön och provision på varje genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Utbildning och introduktion från första arbetsdagen
Löpande coachning och utvecklingsmöjligheter
Tydliga karriärvägar inom företaget
En arbetsplats med stark sammanhållning och högt engagemang
Vi uppmärksammar prestation
Hos Exaltera Marketing ska det löna sig att göra ett bra jobb. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att skapa en kultur där hårt arbete, motivation och arbetsglädje går hand i hand.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med att arbeta mot mål
Är ansvarstagande och engagerad
Tidigare erfarenhet av försäljning är ett plus men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning och viljan att lyckas.
Ansök redan idag
Vill du vara med på en spännande resa där du får utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och skapa goda resultat tillsammans med ett engagerat team?
Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Fagersta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: fagersta@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
737 44 FAGERSTA Jobbnummer
9973861