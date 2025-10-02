Vill du ha ett extrajobb som gör skillnad? Bli vår nya socialpedagog!
2025-10-02
Brinner du för att skapa trygghet, ge stöd och bidra till förändring - just där och när det behövs som mest? Då kan du vara den vi söker! Det här är ett meningsfullt extrajobb för dig som vill utvecklas professionellt, växa som människa och samtidigt göra skillnad för kvinnor i aktivt missbruk och våldsutsatthet - på tider som passar dig.
Vi erbjuder dig:
- Värdefull kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med människor i social utsatthet och beroendeproblematik - en stark grund för ditt framtida arbetsliv.
- Ett socialt och stimulerande arbete i en öppen och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
- Möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov och planering.
- En arbetsplats där allt stödjande och omvårdande arbete vilar på evidensbaserad forskning och beprövad praktik.
Om jobbet
Du ger daglig tillsyn och insatser utifrån kvinnornas individuella behov och förutsättningar. Du arbetar uppsökande, motiverande och stödjer kvinnor i deras strävan mot ett mer självständigt liv, samtidigt som du bidrar till att begränsa skadeverkan av missbruk. Arbetet utgår från individuella genomförandeplaner och innebär nära samverkan med interna och externa aktörer. Du arbetar med daglig dokumentation och kontakt gentemot myndigheter. Du blir en viktig del av ett kompetent team som arbetar med evidensbaserade metoder och ett normkritiskt förhållningssätt - tillsammans skapar vi en trygg miljö där kvinnors behov står i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att skapa en trygg, lugn och positiv atmosfär - både i arbetsgruppen och bland våra deltagare. Du är relationsskapande, inkännande och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att sätta gränser och är trygg i din yrkesroll. Eftersom våra deltagares behov varierar, är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och har god självinsikt. Du trivs med att samarbeta, men är också självgående och tar egna initiativ. I linje med Stadsmissionens värdegrund har du ett genuint intresse för genus- och jämställdhetsfrågor och vill bidra till ett mänskligare samhälle.
Vi söker dig som har:
- Pågående eller avslutad yrkesutbildning som behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom social omsorg
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- B-körkort.
Meriterande:
- Dokumenterad kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, våldsutsatthet, psykisk ohälsa och funktionsvariationer.
- Erfarenhet av dokumentation/journalföring
- Utbildning i ÅP, ASI, MI och/eller lågaffektivt bemötande.
För att skapa en trygg miljö för våra kvinnor ser vi det som särskilt viktigt att den som arbetar hos oss har förståelse för kvinnornas utsatthet. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare som kan bidra till en miljö där våra klienter känner sig trygga och sedda. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-10-02Övrig information
- Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
- Behovsanställning vid ordinarie personals frånvaro.
- Oregelbundna arbetstider dag, kväll och helg enligt schema, inklusive sovande jour.
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val kring var vi exponerar våra platsannonser och vilket stöd vi använder i rekryteringen. Vi köper inte tjänster eller annonsplats under pågående rekrytering - vänligen avstå från att kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Stadsmissionen
Läs gärna mer om oss på vår https://www.stadsmissionenost.se/. Ersättning
Individuell lönesättning, Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/47". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östergötlands Stadsmission Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östergötlands Stadsmission Kontakt
Ida-Maria Söderfeldt 070-5188812 Jobbnummer
9536579