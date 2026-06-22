Vill du ha ett extrajobb som gör skillnad? Bli vår nya butiksmedarbetare!
Östergötlands Stadsmission / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-06-22
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På Stadsmissionen möter vi människor i utsatta livssituationer – varje dag. Nu söker vi dig som vill vara med och göra verklig skillnad.
Är du flexibel, gillar att möta människor och vill bidra till ett mer hållbart samhälle? Då kan du vara vår nya butiksmedarbetare! Vi söker dig som vill arbeta vid behov i våra sociala matbutik Matmissionen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad – både för människor och miljön – samtidigt som du får erfarenhet från butik och socialt arbete.
Om jobbet
Som butiksmedarbetare får du ett jobb med stor variation! Du hjälper kunder i butik och kassa, sorterar och prismäker varor, fyller på varor och bidrar till att skapa en inspirerande och välkomnande butik. Du arbetar också tillsammans med våra deltagare i arbetsintegrerande insatser – du lär ut praktiska moment i butik, stöttar deras utveckling. Det är ett perfekt jobb för dig som vill ha praktisk erfarenhet av både butiksarbete och socialt arbete, - på tider som passar dig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en social person som gillar att arbeta i ett högt tempo i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Du trivs med att ta egna initiativ, men är också en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor för att skapa en positiv upplevelse för våra kunder. Vi tror att du har ett intresse för hållbarhet och att du lockas av att få bidra till ett samhälle där fler får möjlighet att växa. Du är trygg i mötet med människor från olika bakgrunder och har lätt för att skapa en inkluderande och välkomnande stämning.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet från livsmedelsbutik, serviceyrken eller arbete med människor
Har god fysisk förmåga – jobbet kan vara rörligt och kan innebära tunga lyft
Har god förståelse för svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av livsmedelshantering (meriterande)
Har språk- eller kulturkompetens (meriterande)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Det viktigaste är att du delar vår värdegrund om alla människors lika värde och vill vara med och göra skillnad – lite då och då.
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande, så vänta inte för länge – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Arbetstiderna är måndag-fredag
Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att du kontaktas när vi har behov av extra personal.
I vissa verksamheter begär vi utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi avböjer därför erbjudanden om annonsering eller rekryteringstjänster kopplade till pågående processer.
Om Stadsmissionen
Alla som vi på Stadsmissionen möter bär på en berättelse. Det kan handla om att sakna en trygg plats att sova på, att inte få pengarna att räcka till eller att vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna – varje dag, året om. Hos oss blir en del av en organisation där engagemang, mod och omtanke märks i vardagen.
Vi vill att du ska må bra och utvecklas hos oss. Därför erbjuder vi trygga villkor genom kollektivavtal, nära ledarskap och en arbetsmiljö med stort kollegialt stöd. Hos oss får du använda din kompetens fullt ut – och samtidigt vara med och göra verklig skillnad i människors liv. Läs gärna mer om oss på vår hemsida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Östergötlands Stadsmission
, https://www.stadsmissionenost.se/om-oss/lediga-jobb
Ågatan 3 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Östergötlands Stadsmission Kontakt
Josefine Åberg, Butikschef Matmissionen 0767-249721 Jobbnummer
9973249