Vill du ha ett extraarbete utan att vara bunden till ett fast schema? Lokal

Vill du ha ett extraarbete utan att vara bunden till ett fast schema?
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Vill du ha ett extraarbete utan att vara bunden till ett fast schema? Vill du vara med och skapa en välkomnande fysisk miljö? Då är detta en möjlighet för dig! Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare vid behov fyller du upp när det finns behov och du har möjlighet. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på den kund du har för dagen och i ditt ansvar ingår lokalvård av olika slag. Exempel på arbetsuppgifter som du ansvarar för kan vara:
• Inre skötsel av fastigheter
• Yttre skötsel i närheten av fastighet
• Städ på stora offentliga ytor så som butiker, kontor och gallerior
Hos de flesta kunder kommer vi i kontakt med serviceanvändare och det är en del av arbetets vardag.
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Våra anställningar följer alltid kollektivavtal. Som medarbetare hos oss blir du en del av en gemenskap och en tillhörighet som vi är väldigt stolta över.
Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul är viktiga för oss och genomsyrar vårt arbete och verksamhet.
Vem är du?
Våra kunder förväntar sig högsta service och kvalité. Vi söker därför dig som är serviceinriktad, noggrann och tycker om att göra ett bra jobb. Tjänsten innehåller en del möten med serviceanvändare och därför tror vi att du tycker om mötet med människor. Du tycker om att skapa en välkomnande miljö för omgivningen och är van vid att arbeta självständigt och med integritet.Kvalifikationer
• Obligatoriskt: Körkort med minst behörighet B
• Obligatoriskt: Goda språkkunskap i svenska både skriftligt och muntligt är hos våra kunder ett krav.
• Meriterande: Tidigare erfarenhet av lokalvård
• Meriterande: Lokalvårdsutbildning tex enligt SRY eller PRYL
För att kunna följa arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter och rutiner behöver din svenska vara på en nivå så att detta kan göras obehindrat.Om tjänsten
Anställning vid behov utan ett fast schema i Bengtsfors, Bäckefors och Ed med omnejd. Lön och villkor enligt kollektivavtal där tillämpligt kollektivavtal är Serviceentreprenad Fastighets.
Start omgående eller enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inkom med CV och personligt brev. Ansökning sker via formulär nedan.
Behöver du veta mer om tjänsten innan du ansöker? Kontakta verksamhetschef Sara på sara.nedhagen@primar.se
. Notera att ansökan inte kan göras via email.
Läs mer om oss på https://www.primar.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primär Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 556310-5534) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primär FM Lokalvård Jobbnummer
9822284