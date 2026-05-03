Vill du ha en arbetsvardag där din insats uppskattas varje dag?
Palazzo, Tiziana / Städarjobb / Sundbyberg Visa alla städarjobb i Sundbyberg
2026-05-03
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Palazzo, Tiziana i Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som gillar att göra skillnad i människors vardag!
Casa Tua Experience - en verksamhetsgren inom TiziAMA Lab erbjuder personliga hemnära tjänster med hög kvalitet och omtanke.
Vi hjälper våra kunder med återkommande hemstädning och erbjuder även tjänster som barnpassning, djurpassning, flyttstädning, kontorsstädning, mattvätt och hjälp vid privata event. Nu söker vi dig som vill arbeta med oss i ett växande och engagerat team. Det här är ett serviceyrke där du inte bara gör rent - du gör skillnad.
Dina huvudsakliga uppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med hemstädning hos privata kunder. Arbetet sker självständigt eller i par, och utgår från varje kunds behov och önskemål. I vissa fall kan arbetet även innefatta:
Barnpassning
Djurpassning
Medverkan vid event som företaget anordnar
Andra lättare serviceuppdrag i hemmet
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och har känsla för service
Har god kommunikationsförmåga och är bekväm i mötet med människor
Talar och förstår engelska (krav)
Svenska är meriterande
Har tidigare erfarenhet av städning /annat servicearbete (meriterande)
Körkort är meriterande men inte ett krav
Tjänsten passar även dig som söker deltid, extraarbete eller är ny i arbetslivet.
Lediga tjänster finns på både heltid och deltid, beroende på roll. Skicka din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av Casa Tua Experience - där omtanke, kvalitet och service står i centrum.
In English
About the Position
Join us and make a real difference in people's everyday lives!
Casa Tua Experience, a service branch within TiziAMA Lab, offers high-quality, personalized home services delivered with care and attention.
We support our customers with recurring home cleaning and also offer services such as babysitting, pet care, move out/move in cleaning, office cleaning, carpet cleaning, and assistance at private events. We are now looking for new team members to join our growing and dedicated company. This is more than just a cleaning job - it's a role where your efforts truly make an impact.
Your Main Responsibilities
You will primarily work with home cleaning services in private households. The work is carried out independently or in pairs and is tailored to each customer's specific needs. In some cases, tasks may also include:
Babysitting
Pet care
Assisting at events organized by the company
Other light household service tasks
We are looking for someone who:
Is thorough, punctual, and has a strong sense of service
Has good communication skills and enjoys meeting people
Speaks and understands English (required)
Swedish is a plus
Has previous experience in cleaning or other service work (preferred)
A driver's license is a plus but not required
This position is also suitable for those seeking part-time work, extra income or just starting out in the job market. Positions are available both full-time and part-time, depending on the role. Send your application as soon as possible, selection and interviews are ongoing, and positions may be filled before the deadline.
Welcome to Casa Tua Experience - where care, quality and service are always at the heart of what we do.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: hello@tiziamalab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Casa Tua Experience". Arbetsgivare Palazzo, Tiziana
, https://casatuaexperience.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TiziAMA Lab. Jobbnummer
9887817