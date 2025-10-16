Vill du göra verklig skillnad för barn & unga? Bli vår nya enhetschef
2025-10-16
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Vill du använda din kompetens för att skapa långsiktig samhällsförändring?
Vi söker nu en strategisk och engagerad enhetschef till vårt gåvofinansierade arbete med barn och unga.
Hos oss får du möjlighet att leda insatser som motverkar fattigdom och främjar trygga uppväxtvillkor - i en roll där du kombinerar professionellt ledarskap med ett värderingsdrivet uppdrag som gör verklig skillnad för barn och unga.
Om jobbet
Som Enhetschef för Barn & Unga har du ett strategiskt och operativt ansvar för att driva och utveckla Stadsmissionens insatser för barn och unga i både Linköping och Norrköping. Verksamheten omfattar både förebyggande och fördjupande insatser - från att tillgodose basbehov till att erbjuda meningsfull fritid, psykosocialt stöd och arbetsintegrerande aktiviteter. Du har ansvar för och leder ett team av medarbetare, ungdomsledare och volontärer, och säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet, är relevant för målgruppen och bedrivs med ekonomisk hållbarhet. Du arbetar nära dina medarbetare och följer upp ansvarsfördelning inom teamet för att skapa en sammanhållen och utvecklande deltagarresa.
I rollen ingår även att analysera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och omsätta insikter till konkreta aktiviteter. Du bygger och vårdar relationer med myndigheter, företagspartners och interna stödfunktioner som HR, ekonomi och arbetsintegration. Du ingår i den operativa ledningsgruppen och rapporterar nyckeltal och analyser till verksamhetsområdeschef. Tillsammans med marknadsteamet arbetar du för att optimera insamlingen av gåvomedel som möjliggör verksamhetens fortsatta utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad och strategisk ledare med ett genuint intresse för barnrättsfrågor, social hållbarhet och förebyggande arbete. Du har ett nyfiket och lösningsorienterat förhållningssätt, och trivs med att arbeta i en miljö där utveckling, innovation och samhällsnytta står i centrum. Du har förmåga att tänka långsiktigt och strategiskt, samtidigt som du är närvarande i det dagliga operativa arbetet. Du arbetar strukturerat och processinriktat, och har lätt för att omsätta idéer och beslut till konkret handling.
Som ledare är du tillitsfull, tydlig och ansvarstagande - du skapar förutsättningar för andra att lyckas och följer upp med omtanke och professionalism. Vi tror att du är en kommunikativ och relationsskapande person som har lätt för att samarbeta med människor från olika bakgrunder och roller, både internt och externt. Du delar vår värdegrund, har ett engagemang för socialt arbete och en stark vilja att göra skillnad - inte bara för individen, utan för samhället i stort.
Vi söker dig som har:
- Avslutad akademisk utbildning inom det beteendevetenskapliga fältet (socionom, beteendevetare med socialrätt eller motsvarande)
- Erfarenhet av arbete med barn & unga samt förståelse för vad som skapar trygga uppväxtvillkor
- Chefserfarenhet med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö
- God administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta mot ekonomiska mål
- B-körkort och tillgång till egen bil
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av process- och projektledning
- Deltagande i operativ ledningsgrupp
- Kunskap om barnrätt, unga i kriminalitet eller psykoedukativt arbete
Vi lägger stor vikt vid den personliga matchningen.
- Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!
- Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan föregås av sex månaders provanställning
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning
- Resor inom Östergötland ingår i tjänsten - egen bil krävs
Om Stadsmissionen
