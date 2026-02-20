Vill du göra verklig skillnad? Bli semestervikarie hos oss!
Östergötlands Stadsmission / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-02-20
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse.
Berättelser om att leta efter någonstans att sova, att känna hunger, ofrivillig ensamhet eller att leva med hot och våld. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om - och vi arbetar lika ofta för deras möjlighet till förändring och ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du göra verklig skillnad, bli en del av något större och vara med och skapa ett mer mänskligt samhälle.
Vi söker nu flera engagerade boendestödjare som vill arbeta som timvikarier och semestervikarier under ordinarie personals ledighet. Det finns möjlighet att arbeta både dag, kväll, helg och vaken natt. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill bidra till trygghet och stabilitet för människor i utsatthet. Hos oss får du ha ett meningsfullt extrajobb, värdefull kunskap och erfarenhet av arbete med människor i social utsatthet och beroendeproblematik - en merit oavsett om du studerar inom området eller vill utvecklas i din yrkesroll.
Om rollen
Vi driver boendet på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamheten vänder sig till vuxna personer i hemlöshet med pågående substansbruk, psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Boendet har 25 lägenheter och 8 akutplatser. Du får arbeta nära människor i utsatta livssituationer och bidra till trygghet, struktur och hopp i deras vardag.
Som boendestödjare är du en viktig del i deltagarnas dagliga liv. Du ger tillsyn och stöd utifrån varje individs behov, arbetar uppsökande och motiverande och är ett stöd i vägen mot större självständighet. Samtidigt bidrar du till att minska skadeverkningar av missbruk och psykisk ohälsa. Du finns där i det dagliga, ger vägledning och ser till att boendets ordningsregler följs för allas trygghet. Arbetet utgår från individens genomförandeplan och innebär nära samverkan med kollegor och externa aktörer. Dokumentation är en naturlig del av ditt arbete och du arbetar strukturerat för att säkerställa kvalitet och följsamhet till rutiner. Tillsammans med kollegorna skapar du en trygg, professionell och meningsfull miljö för våra boende.
Vem är du?
Du har ett genuint engagemang för socialt arbete och en vilja att göra skillnad - både för individen och samhället i stort. Du delar vår värdegrund och tror på alla människors rätt till ett värdigt liv. Vi söker dig som skapar trygghet och lugn, och som har lätt för att bygga goda relationer. Du är inkännande, tydlig i din kommunikation och trygg i att sätta gränser. Eftersom våra deltagares behov varierar är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och har god självinsikt. Du trivs med att samarbeta men har inga problem att ta egna initiativ när situationen kräver det. Du har ett strukturerat, ansvarsfullt och professionellt arbetssätt och du dokumenterar på ett korrekt och tydligt sätt.
Vi söker dig som har:
- Avslutad yrkesutbildning som behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Dokumenterad kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, psykisk ohälsa samt funktionsvariationer.
- Erfarenhet av journalföring/dokumentation.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning inom ÅP (återfallsprevention), MI, lågaffektivt bemötande och/eller ESL (ett självständigt liv)
Vi lägger stor vikt vid personliga matchningen.
Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!
- Verksamheten bedrivs dygnet runt
- Arbetspassen är förlagda dagtid, oregelbundna arbetstider dag, kväll och helg alternativt vaken natt
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
Om Stadsmissionen
