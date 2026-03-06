Vill du göra skillnad? Vi söker undersköterskor till hemtjänsten i Sjöbo!
2026-03-06
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad varje dag?
Som undersköterska i hemtjänsten i Sjöbo kommun får du ett meningsfullt jobb där du stöttar människor att klara sin vardag och leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar i kundernas egna hem och möter människor med olika behov, livssituationer och bakgrunder.
Här får du både arbeta självständigt och vara en viktig del av ett tryggt team som stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi arbetar inom olika samplaneringsområden som möjliggör att vi kan hjälpas åt över områdesgränser när det behövs något som bidrar till både kvalitet och trygghet, för både personal och kunder.
I hemtjänsten varierar arbetsuppgifterna, men de vanligaste finner du nedan;
* Personlig omvårdnad: hjälpa till med hygien, på- och avklädning, måltider och förflyttningar.
* Medicinska insatser: ge läkemedel och utföra delegerade uppgifter från sjuksköterska, som exempelvis sårvård.
* Praktiska sysslor: städning, matlagning, tvätt och andra vardagsmoment som underlättar kundens dag.
* Socialt stöd: skapa trygghet och trivsel genom samtal, promenader eller andra sociala aktiviteter.
* Dokumentation: följa genomförandeplaner, dokumentera insatser och ta del av kollegors anteckningar för att säkerställa god kontinuitet.
* Samverkan: arbeta nära sjuksköterskor, rehabpersonal och andra professioner för att kunden ska få bästa möjliga omsorg.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Till både den centrala och den yttre hemtjänsten i Sjöbo kommun söker vi dig som vill vara med och göra skillnad oavsett om du söker ett vikariat eller en tillsvidareanställning. Du kommer att ingå i ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge trygg och professionell omsorg till våra kunder.
Vi söker framför allt dig som är utbildad undersköterska och som har ett genuint intresse för människors välmående. Det är önskvärt att du har din skyddade yrkestitel, eller att du åtminstone har beställt den.
För tillsvidaretjänsterna behöver du:
* B-körkort
* Undersköterskeutbildning
* Vara cykelvan, särskilt för arbete inom Sjöbo 1/2 och Sjöbo 3/4
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från hemtjänst
* Tidigare delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss ser vi att du är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande, både mot kunder och kollegor. Du är trygg med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och gemenskap i teamet.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vård och omsorgsförvaltningen valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
