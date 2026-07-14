Vill du göra skillnad? Vi söker Transportörer inom begravningsverksamhet
Jourtransport Broysson AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-14
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De flesta människor kommer aldrig att minnas bilen som körde fram. Men de kommer att minnas hur de blev bemötta.
Hos oss handlar arbetet om betydligt mer än transporter. Det handlar om att skapa trygghet, visa respekt och bidra till att varje människa får ett värdigt sista avsked. Vi söker därför inte bara en medarbetare – vi söker en person med rätt värderingar.
Om Oss:
Jourtransport Broysson AB är ett företag med fokus på kvalitet, professionalism och ett värdigt bemötande. Vi arbetar dygnet runt och bistår begravningsbyråer, myndigheter, vårdinrättningar och andra samarbetspartners med tjänster inom begravningsverksamhet.
Vår verksamhet omfattar betydligt mer än transporter. Vi utför bland annat hämtningar och transporter av avlidna, kistläggningar, medverkar vid begravningsceremonier och hjälper till med de praktiska moment som krävs för att varje avsked ska genomföras med största respekt och omsorg.
Varje uppdrag är unikt och ställer höga krav på ansvarstagande, noggrannhet och ett professionellt bemötande. Vi representerar både vårt eget företag och de begravningsbyråer vi samarbetar med, vilket gör att kvalitet, diskretion och respekt alltid står i centrum.
Hos oss arbetar människor som kan behålla lugnet i alla situationer, som är serviceinriktade och som förstår vikten av att möta anhöriga, samarbetspartners och kollegor med omtanke och respekt. Vi är stolta över att få vara en del av människors sista avsked och strävar efter att varje uppdrag utförs med den värdighet som situationen kräver.
Vårt mål är att vara en trygg och pålitlig partner som bidrar till att skapa ett värdigt och professionellt omhändertagande – från första uppdraget till den sista ceremonin.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som begravnings- och transportmedarbetare blir du en viktig del av vårt team. Arbetet är varierande och innebär att du tillsammans med dina kollegor ansvarar för ett värdigt omhändertagande genom hela uppdraget.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Hämtning och transport av avlidna.
Kistläggningar och omhändertaganden.
Medverkan vid begravningsceremonier.
Kontakter med begravningsbyråer, vårdinrättningar och myndigheter.
Jourarbete enligt schema.
Fordonsvård och skötsel av utrustning.
Dokumentation och administration kopplad till uppdrag.
Ingen dag är den andra lik, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och har ett genuint respektfullt bemötande.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är lugn och kan behålla fokus även i känsliga situationer.
Har hög ansvarskänsla och god arbetsmoral.
Är noggrann och ser detaljer.
Har god fysik då arbetet stundtals är fysiskt krävande.
Tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har god social förmåga och bemöter människor med respekt och empati.
Är flexibel och uppskattar ett varierande arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God fysisk förmåga.
Ostraffad och lämplig för arbete med stort förtroende.
Meriterande
Erfarenhet från begravningsbranschen.
Erfarenhet från vård och omsorg.
Erfarenhet av serviceyrken.
Truckkort.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett arbete där varje dag har ett meningsfullt syfte.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
Ett engagerat och sammansvetsat team.
Ett varierande arbete med stor frihet under ansvar.
Introduktion och upplärning.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
En arbetsplats där kvalitet, respekt och professionalism genomsyrar allt vi gör.
Anställning
Anställningsform: Arvode
Omfattning: Varierande
Arbetstid: Dag, natt och helg enligt schema.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen?
Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du tror att just du skulle passa hos oss.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Jourtransport Broysson AB – där professionalism, omtanke och respekt går hand i hand.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: Tony@jourtransport.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jourtransport Broysson AB
(org.nr 559376-7931) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002920