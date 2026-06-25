Vill du göra skillnad? vi söker en personlig assistent till uppdrag på del
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-25
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige
Är du en glad, serviceminded och trevlig tjej som vill förgylla tillvaron med att jobba som personlig assistent?
Hos mig får du en trivsam arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och högt i tak med en stor portion humor!
Tjänsten är 3 mil söder om Visby.
Jag söker dig som är intresserad av att jobba minst 2 fasta pass per vecka dagtid samt ta extra pass vid behov. Tjänsten är främst förlagd till dagtid (förmiddag/eftermiddag) vardagar men det kan vara kväll/helg. Jag är glad och aktiv och har alltid värnat mycket om mitt lilla assistentgäng. Vi bygger samarbetet hos mig på öppenhet, ärlighet och delaktighet.
Har du förmågan att se rollen som personlig assistent som serviceminded omsorg istället för vård?
Du är mina förlängda armar och ben (tänka, kommunicera, skoja och uttrycka mig gör jag helt på egen hand).
Känner ni det fortfarande lockande? Då behöver du stämma in på samtliga punkter nedan;Du har körkort och god körvana
Du är kvinna
Du är rökfri
Du tycker om barn/ungdomar och har som ambition att komma bra överens med mina.
Du är INTE pälsallergiker
Du är prestigelös, flexibel och bjuder gärna på dig själv
Vem är jag? Jo, jag är en gift, 49-årig tvåbarns funkis morsa med MS som pluggar på distans och med katter och med ett brinnande intresse för igelkottarna här på ön. Inget krav, men ett PLUS om du har gått någon utbildning eller kurs i taktil massage, som min kropp skulle må bra av.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Rubrik (Ange det mest väsentliga i rubriken) Ex. sysselsättningsgrad alt. något beskrivande om kunden.
Om kunden: (Ex. sjukdomsbild, insatser, intressen, bostadsort)
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9979078