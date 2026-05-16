Vill Du göra skillnad varje dag? Bli Undersköterska i Hemtjänst Norra
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
3 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-16

Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är en viktig del av människors vardag. Vi söker dig som vill arbeta i hemtjänsten och vara med och skapa trygghet, delaktighet och livskvalité för våra äldre. Som undersköterska till hemtjänsten norra spelar du en nyckelroll i att ge omsorg och stöd till våra brukare i deras egen bostad. Tack vare ditt arbete kan brukaren behålla sina levnadsvanor och upprätthålla en hög livskvalitet i sin hemmiljö. Detta kan innefatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, städning, handling och medicinering enligt delegering från ansvarig sjuksköterska.
Vi erbjuder dig:
• Ett omväxlande och givande arbete nära våra brukare.
• En arbetsplats där dina idéer, ditt engagemang och ansvar värdesätts.
• Att vara fast omsorgskontakt, där brukarens inflytande och delaktighet står i centrum utifrån beviljad insats.
Du ansvarar för att upprätta genomförandeplaner för de brukare du har fast omsorgskontakt för, samt säkerställer att omsorgsinsatserna genomförs som ex: personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, stöd i hemmet, medicinska insatser på delegation samt att kontinuerligt utvärdera och rapportera insatserna. Dokumentation via digitala verktyg ingår också i det dagliga arbetet.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi samarbetar nära, både med kollegor och med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefen. Du kommer arbeta på schema dag/kvällar som är förlagt rullande på 6 veckor med varannan helg, du kommer använda bil och cykel som färdmedel.
Önskvärt om du har B-körkort men inget krav
Utdrag från polisens belastningsregister är ett krav.
Det är av yttersta vikt att brukare och klienter inom vård- och omsorgs
verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför
måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning.
Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens
webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har
allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år.
Blanketten som används för detta heter " Kontroll av egna uppgifter i
belastningsregistret (442.3)"Kvalifikationer
Yrkesbevis som undersköterska
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande /senaste arbetsgivaren gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Språk
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal, skrift och läsförståelse.
God datorkunskap/datavana
Cykelkunnig
Belastningsregister
Du ska kunna uppvisa ett giltigt belastningsregister från Polisen gällande arbete inom annan verksamhet än skola eller förskola
B-körkort
Innehar B-körkort samt körvana
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmåns cykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
