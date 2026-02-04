Vill du göra skillnad som sjuksköterska på habiliteringen barn och ungdom?
2026-02-04
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Habiliteringen är en specialistverksamhet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar i alla åldrar. När du kommer till oss möts du av ett stort engagemang - vi är helt enkelt mycket stolta över att jobba på habiliteringen! Det som gör att vi trivs extra bra är vår kultur. Den kännetecknas av öppenhet, hjälpsamhet och viljan att lära sig. Våra jobb är roliga, svåra och intressanta. Vi vill göra skillnad och skapa mervärde för personer med funktionsnedsättning.
Hos oss får du möjligheten att kombinera teamarbete, självständigt arbete och lärande, alltid ur ett hälsoperspektiv. Vi tror på att främja människors starka sidor.
Det finns alltid saker att lära sig så du har stor möjlighet att växa i din roll. Nu söker vi dig som vill jobba som sjuksköterska med oss på habiliteringen barn och ungdom. Tjänsten är en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på habiliteringen kommer du att vara en del i det tvärprofessionella teamet som i nära samarbete med barn, ungdomar och deras familjer kartlägger och bedömer samt planerar och ger insatser. I dina arbetsuppgifter ingår att, i samarbete med läkare, informera om och följa upp farmakologisk behandling, främst vid ADHD.
Du erbjuds introduktion, kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete med andra sjuksköterskor inom habiliteringen.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Har du dessutom arbetat inom habilitering ser vi det som meriterande.
Vi vill att du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team samt att du har en god organisatorisk förmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär resor så körkort är ett krav.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV samt personligt brev
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Region Kronoberg
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab
Avdelningschef
Daniella Timsa Magnusson daniella.timsamagnusson@kronoberg.se 0470-58 87 81
9723619