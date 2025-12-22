Vill du göra skillnad? Personlig assistent sökes i Kalmar!
2025-12-22
Är du en trygg och omtänksam person som vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker en personlig assistent till en assistansberättigad kvinna i Kalmar. 27 timmar per vecka, enligt ett 4-veckors rullande schema. Startdatum: 1 februari.
Om jobbet
Som personlig assistent blir du en viktig del av kvinnans vardag. Du hjälper till med det som behövs för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetspassen är förlagda över hela dygnet och inkluderar sovande jour.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och har ett genuint intresse för människor
Har erfarenhet av autism (meriterande)
Har körkort och bil (önskvärt)
Inte är allergisk mot pälsdjur - hästar är en del av vardagen
Om oss - varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid - vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet - kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet - möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner - som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet - vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig - både om dig och om våra kunder.
Företagsinformation
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke - en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
832 51 HTTP://WWW.SPAAB.SE Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se 0730413391 Jobbnummer
9661705