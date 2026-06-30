Vill du göra skillnad? Personlig assistent sökes åt man i Visby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Gotland
, Nynäshamn
, Nyköping
, Norrköping
, Mörbylånga
eller i hela Sverige
Är du en positiv, ansvarstagande och lyhörd person som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker nu fler personliga assistenter till en man i 60-årsåldern som bor centralt i Visby, innanför ringmuren.
Vi söker dig som har nära till skratt, ett gott hjärta och en positiv inställning till livet. Du tycker om att arbeta med människor och ser värdet i att skapa trygga, respektfulla och långsiktiga relationer. Du är en god människokännare och visar nyfikenhet och engagemang samtidigt som du kan anpassa dig efter kunden.
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och ger stöd utifrån hans individuella behov och önskemål. Arbetet utförs främst i kundens hem, men kan även innebära att följa med vid aktiviteter, ärenden och andra vardagliga sammanhang.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga rutiner
Förflyttningar
Följe vid aktiviteter och ärenden
Praktiskt stöd i hemmet
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda till två kortare pass per dag, cirka 2–3 timmar åt gången:
Morgon/förmiddag
Kväll
Vi ser därför gärna att du bor i eller nära Visby. Tjänsten kan passa särskilt bra för dig som studerar, har ett annat deltidsarbete eller önskar en flexibel sysselsättning.
Vi välkomnar ansökningar från dig som vill arbeta:
Deltid
Som timvikarie vid behov
Anställningen börjar som timanställning, med goda möjligheter till ett fast schema om samarbetet mellan dig och kunden fungerar väl.
Det finns även möjlighet att kombinera uppdraget med arbete hos andra kunder, både i Visby och på andra platser på Gotland.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som personlig assistent eller annan erfarenhet från vård och omsorg
Är ansvarstagande, lyhörd och trygg i din yrkesroll
Har ett professionellt och respektfullt förhållningssätt
Är positiv, engagerad och har ett gott bemötande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta flexibelt
Inte är känslig för eller störs av rökdoft
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
För oss är det viktigast att du är en person som kan skapa trygghet, visa respekt för kundens integritet och värna om hans självbestämmande. Personkemin mellan dig och kunden är avgörande för att ni båda ska trivas och utvecklas i samarbetet.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsvillkor
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (barn med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistans bolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RINGMUREN". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
621 56 VISBY Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9985337