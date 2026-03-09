Vill du göra skillnad på riktigt? Sök till Kronans vård- och omsorgsboende
2026-03-09
Vill du vara med och utveckla ett av Luleås mest moderna vård- och omsorgsboende - och göra det ännu bättre?
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad - på riktigt. Hos oss blir du en viktig del i ett team som är mitt i en utvecklingsresa, där vi tillsammans skapar den arbetsplats vi vill vara stolta över.
Kronans vård- och omsorgsboende ligger vackert beläget i den nya stadsdelen Kronandalen. Med 144 lägenheter fördelade på 16 avdelningar är vi ett av Luleås modernaste boenden, i digital framkant där ny välfärdsteknik testas och utvecklas. Här finns även en avdelning för minoritetsspråk (finska, samiska och meänkieli).
Hos oss står du aldrig ensam. Teamledare finns på plats och stöttar dig i det dagliga arbetet. Du blir en del av teamet - med möjlighet att påverka, komma med idéer och vara med och utveckla arbetssätt och rutiner.
Vi söker dig som är driven, nyfiken och vill vara med och bygga en verksamhet vi kan vara riktigt stolta över. Du som vågar tänka nytt, bidra med engagemang och vill skapa trygg och kvalitativ omsorg tillsammans med oss.
Här blir du en del av en kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Du får möjlighet att utvecklas, växa i din yrkesroll och vara med och forma framtidens äldreomsorg. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig på http://www.lulea.se/anstallning
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vi fokuserar på det friska och ser till möjligheterna i stället för det som inte går.
Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen. I arbetsuppgifterna ingår även att ge läkemedel efter delegering från sjuksköterska.Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker hela tiden, i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de människor som behöver vårt stöd och vår hjälp.Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta efter schema dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad i vardagen - och som drivs av att skapa trygg, kvalitativ omsorg tillsammans med andra. Du har ett genuint intresse för människor och vill bidra med både engagemang och ansvar.
Vidare ser vi att du:
• Är utbildad undersköterska eller har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Har god digital kompetens
• Kan uppvisa betyg i svenska motsvarande årskurs 9
Meriterande:
• Har erfarenhet av dokumentation
• Utbildad specialistundersköterska
Som person ska du vara trygg, samarbetsorienterad och relationsskapande. I denna process lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Rekryteringen sker löpande under ansökningsprocessen. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
