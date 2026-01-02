Vill du göra skillnad och utvecklas på vägen? Bli handledare inom Rusta och
2026-01-02
EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, omställning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!
EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du hjälper människor att ta nästa steg mot jobb eller studier? Nu söker vi handledare på heltid till vårt växande team i Lund & Eslöv.
Tjänsten passar dig som vill arbeta långsiktigt i en samhällsviktig roll med tydligt fokus på utveckling - både för deltagarna och för dig själv.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som handledare inom Rusta och Matcha arbetar du nära arbetssökande och stöttar dem mot arbete eller utbildning. Rollen är varierad, social och utvecklande, där du får använda både din erfarenhet och ditt engagemang.
Du arbetar coachande och lösningsfokuserat, med möjlighet att påverka individers framtid och bidra till verksamhetens utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Individuell vägledning och coachning
Matchning mot jobb, praktik och utbildning
Kontakter med arbetsgivare och samverkan med lokala aktörer
Stöd i ansökningshandlingar och intervjuförberedelser
Digitala och fysiska möten med deltagare
Arbetstid och placering
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Placering: Lund & Eslöv
Det finns viss flexibilitet till hemarbete i samråd och överenskommelse med närmaste chef.
Vem är du?
Du är engagerad, nyfiken och trivs i en roll där du får arbeta med människor och utveckling. Du har lätt för att skapa förtroende, är kommunikativ och motiveras av att se andra lyckas.
Vi tror att du är:
Relationsskapande och coachande
Lösningsorienterad och flexibel
Strukturerad och ansvarstagande
Intresserad av arbetsmarknads-, kompetens- och utvecklingsfrågorKravprofil för detta jobb
Du behöver uppfylla minst ett av följande alternativ:
Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Meriterande
God kännedom om arbetsmarknaden i Lund/Eslöv med omnejd
Etablerat nätverk inom näringsliv, offentlig sektor eller utbildningsaktörer
Språkkunskaper utöver svenska
God digital kompetens och vana av att arbeta i digitala system samt hålla online-möten
Initiativtagande och resultatinriktat arbetssätt
Därför ska du välja oss
Ett meningsfullt heltidsarbete där du gör verklig skillnad
En spännande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med verksamheten
Ett engagerat och kunnigt team med stark gemenskap
Tydliga arbetstider kombinerat med viss flexibilitet
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Bifoga intyg som styrker behörighetskraven i samband med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna nya engagerade handledare till vårt team i Lund & Eslöv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
