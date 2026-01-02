Vill du göra skillnad och utvecklas på vägen? Bli handledare inom Rusta och

EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Lund
2026-01-02


EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, omställning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!

EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.

Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du hjälper människor att ta nästa steg mot jobb eller studier? Nu söker vi handledare på heltid till vårt växande team i Lund & Eslöv.

Tjänsten passar dig som vill arbeta långsiktigt i en samhällsviktig roll med tydligt fokus på utveckling - både för deltagarna och för dig själv.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Om tjänsten
Som handledare inom Rusta och Matcha arbetar du nära arbetssökande och stöttar dem mot arbete eller utbildning. Rollen är varierad, social och utvecklande, där du får använda både din erfarenhet och ditt engagemang.

Du arbetar coachande och lösningsfokuserat, med möjlighet att påverka individers framtid och bidra till verksamhetens utveckling.

Exempel på arbetsuppgifter:

Individuell vägledning och coachning

Matchning mot jobb, praktik och utbildning

Kontakter med arbetsgivare och samverkan med lokala aktörer

Stöd i ansökningshandlingar och intervjuförberedelser

Digitala och fysiska möten med deltagare

Arbetstid och placering

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00

Placering: Lund & Eslöv

Det finns viss flexibilitet till hemarbete i samråd och överenskommelse med närmaste chef.

Vem är du?

Du är engagerad, nyfiken och trivs i en roll där du får arbeta med människor och utveckling. Du har lätt för att skapa förtroende, är kommunikativ och motiveras av att se andra lyckas.

Vi tror att du är:

Relationsskapande och coachande

Lösningsorienterad och flexibel

Strukturerad och ansvarstagande

Intresserad av arbetsmarknads-, kompetens- och utvecklingsfrågor

Kravprofil för detta jobb
Du behöver uppfylla minst ett av följande alternativ:

Alternativ 1

Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)

Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid

Alternativ 2

Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat

Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom ett eller flera av följande områden:

Arbetsledning med personalansvar

Rekrytering

Meriterande

God kännedom om arbetsmarknaden i Lund/Eslöv med omnejd

Etablerat nätverk inom näringsliv, offentlig sektor eller utbildningsaktörer

Språkkunskaper utöver svenska

God digital kompetens och vana av att arbeta i digitala system samt hålla online-möten

Initiativtagande och resultatinriktat arbetssätt

Därför ska du välja oss

Ett meningsfullt heltidsarbete där du gör verklig skillnad

En spännande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter

Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med verksamheten

Ett engagerat och kunnigt team med stark gemenskap

Tydliga arbetstider kombinerat med viss flexibilitet

Låter detta som rätt nästa steg för dig?

Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Bifoga intyg som styrker behörighetskraven i samband med din ansökan.

Vi ser fram emot att välkomna nya engagerade handledare till vårt team i Lund & Eslöv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enrival AB (org.nr 556689-0207)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EnRival

Jobbnummer
9667938

