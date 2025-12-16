Vill du göra skillnad? Nu söker vi steriltekniker till Östra sjukhuset
2025-12-16
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns tre steriltekniska enheter, Mölndal, Sahlgrenska och Östra.
Vårt uppdrag är att förse operationsavdelningar och mottagningar på Östra sjukhuset med sterila instrument och pre-steriliserat material. Även service till externa kunder förekommer. Vår verksamhet är starkt styrd av lagar och förordningar samt nationella och internationella standarder. Arbetet med instrumenthantering innebär att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner och därmed uppnå en god hygienisk standard och patientsäkerhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar både vad gäller den steriltekniska processen och vår relation till kund. Vi arbetar inte direkt med patienter men har patienten och patientsäkerheten i fokus.
Vad erbjuder vi?
På vår arbetsplats ska det finnas plats för glädje, dialog, lärande och en hållbar arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö och tillsammans skapar vi den arbetsplats vi vill ha med verksamheten i fokus. Vi vill ge möjlighet till aktiv kompetensutveckling där vi uppmuntrar till att gå interna såväl som externa utbildningar eller genom studiebesök och hospitering på andra enheter.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss hanterar och kvalitetssäkrar du instrument genom hela den steriltekniska processen. Rengöring, desinfektion, kontroll och underhåll av instrument samt sterilisering och lagerhållning är en del av det dagliga arbetet. Arbetet är omväxlande, kan vara fysiskt krävande och har stundvis högt arbetstempo. Du arbetar till viss del självständigt samtidigt som du har stöd av dina kollegor. Hos oss är samarbete och gemenskap viktigt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och övriga steriltekniska enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Arbetstiden är förlagd under dag- och kvällstid samt helg.
Om dig
Vi välkomnar dig som är utbildad steriltekniker (YH 300p) alternativt utbildad undersköterska med erfarenhet av operation och instrumenthantering eller du som har annan likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Att du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift är ett krav. Du bör ha datorkunskap och ett intresse för teknik då utvecklingen av medicinskteknisk utrustning och operationsinstrument är ständigt pågående. Vi arbetar dagligen i spårbarhets- och produktionssystemet T-DOC.
Du är noggrann, ordningsam och flexibel. För dig är det naturligt att arbeta självständigt och prioritera dina arbetsuppgifter efter verksamhetens behov. Du är lösningsorienterad när problem uppstår. Du har en god samarbetsförmåga och värnar om ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid kvalitet och patientsäkerhet och det är därför meriterande om du i någon av dina tidigare erfarenheter har arbetat i sterilverksamhet med instrumenthantering alternativt i renrum med och hög hygienstandard.
Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer att intervjua under annonseringstiden så registrera gärna din ansökan redan idag. Har du några frågor är du självklart välkommen att höra av dig!
Annonsen avser ett vikariat på 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
