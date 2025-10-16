Vill du göra skillnad? Ledsagare till aktiv man i Täby, 13 timmar/månad.
2025-10-16
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
En man med lindrig intellektuell funktionsnedsättning söker en kvinnlig ledsagare - en trygg och engagerad person att göra roliga och meningsfulla aktiviteter tillsammans med.
Han gymmar varje onsdag kl. 16 på Friskis & Svettis i Täby och önskar då stöd från ledsagaren på plats (du behöver inte träna själv). Utöver gymmet tycker han om att gå på hockeymatcher - gärna när Djurgården spelar - ta promenader, äta en bit mat eller fika tillsammans.
Om uppdraget:
• 13 timmar per månad.
• Insatsen sker främst på onsdagar efter kl. 16 i samband med gymbesök på Friskis & Svettis i Täby, men det finns även möjlighet till aktiviteter på helger, beroende på behov och önskemål.
Vi söker dig som är lyhörd, positiv och tycker om att skapa trygghet och glädje i mötet med andra.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
