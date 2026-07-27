Vill du göra skillnad? Kvinnlig personlig assistent sökes åt man i Visby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-27
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IGS Assistans AB har nyligen vunnit upphandling inom personlig assistans i Region Gotland och söker därför nu personliga assistenter till flera uppdrag på ön.
Med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans är vi stolta över att ha fått förtroendet att leverera assistans av hög kvalitet. Vår gedigna kompetens, långa branschkunskap och vårt fokus på långsiktiga och respektfulla assistanslösningar ligger till grund för uppdraget och vårt fortsatta arbete i regionen.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande och som vill arbeta med människor på ett respektfullt och långsiktigt sätt.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Nu söker vi efter fler personer som vill arbeta som personlig assistent åt vår kund i Visby. Uppdraget avser en man i 60-årsåldern bosatt i Visby, innanför ringmuren.
Har du ett sinne för humor, en positiv energi och är en jordnära person som vill ha ett meningsfullt arbete? Då har du hittat rätt!
Arbetstiden är förlagd på två kortare arbetspass per dag, cirka 2-3 timmar långa. Ett under morgon/förmiddag och ett under kvällen. Vi ser därför gärna att du bor i närheten av kunden. Arbetstiderna passar kanske dig som vill kombinera med ett annat arbete eller studerar. Vi välkomnar ansökningar både från dig som vill arbeta heltid, deltid eller som vikarie vid behov.
Du inleder anställningen med en timanställning men det finns goda chanser att få fast schema om personkemin mellan dig och kunden fungerar.
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i dennes vardag. Arbetet utförs i kundens hem och i andra miljöer där kunden vistas. Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundens behov och kan bland annat omfatta personlig omvårdnad, stöd i vardagliga rutiner, förflyttningar samt följe vid aktiviteter och ärenden.
Det finns även möjlighet att arbeta hos flera kunder, antingen inom samma ort eller på olika orter runt om på Gotland.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent (erfarenhet efterfrågas)
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt
Är levnadsglad och positiv
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta flexibla tider
Inte har problem med rökdoft
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och respekt för kundens självbestämmande och integritet.
Anställningsvillkor
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (barn med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistans bolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VISBY-1". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
621 56 VISBY Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
10012915