Vill du göra skillnad inom frågor som berör människa och miljö - se här!

2025-12-04
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Vill du arbeta med viktiga miljöfrågor där du kan göra skillnad? Då kanske du är vår nya kollega. Samhällsplaneringskontoret i Nässjö söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Vi har ett starkt driv att tillsammans nå våra gemensamma mål. Vi stöttar varandra i vardagen och har en öppen, framåtsyftande dialog utifrån våra värdegrunder. Samhällsplaneringskontoret består av ca 30 anställda fördelade på tre enheter; Miljö, Plan- och bygg samt Karta. Samhällsplaneringskontoret ansvarar för kommunens arbete med bland annat fysisk planering, bygglov, tillsyn, miljö- och hälsoskydd samt kart- och mätningsverksamhet.
Carl Johan heter jag och det är jag som är din blivande chef. Jag är engagerad och driven ledare som motiveras av utveckling. Jag tror på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett stort förtroende för mina medarbetare och deras förmågor. Jag värdesätter en arbetsmiljö där det är högt i tak, där vi känner en stolthet i det vi gör, har mod att pröva nya arbetssätt, vara innovativa samt tänka helhet. Tillsammans driver vi arbetet för ett hållbart Nässjö.
Tjänsten är placerad på miljöenheten, där jobbar 10 personer med bland annat miljötillsyn, livsmedelskontroll, hälsoskydd och naturvård. Tillsynen omfattar bland annat bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser, till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Enhetens fokus är ett förebyggande arbetssätt där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Nässjö kommun.
Du kommer att få jobba i en naturskön kommun som ligger högst upp på det småländska höglandet. Nässjö är en järnvägsknut med goda kommunikationer åt alla väderstreck. Kommunen har drygt 30 000 invånare.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du jobba med handläggning utifrån miljöbalken och livsmedelslagen. Tjänsten är varierad och kommer att innehålla både planerad tillsyn och handläggning av inkommande ärenden. Du handlägger självständigt i nära samarbete med och stöd av flera andra kollegor. Tjänsten kan till viss del anpassas efter din erfarenhet, kompetens och önskemål.
I dagsläget fokuserar vi på att stärka upp inom följande områden:
• Hälsoskydd
• Livsmedelstillsyn
• Enskilda avlopp
• Lantbruk
• Dagvattenfrågor
Detta gör vi genom att utföra inspektioner, utreda miljöstörningar eller olägenheter, granska och handlägga ansökningar och anmälningar, skriva beslut, besvara remisser, samt ge råd och information till företagare och allmänhet.
Förutom ett nära samarbete med kollegorna på kontoret jobbar du aktivt tillsammans med andra förvaltningar och kommunens bolag där du bland annat genom samverkan med övriga kommunanställda verkar för en hög service. I uppgifterna ingår att skriftligt och muntligt presentera ärenden för nämnden.Kvalifikationer
Du som söker har en relevant högskoleutbildning inom miljöområdet eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper inom relevanta juridiska områden eller inom den ramlagstiftning som styr svensk offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av en liknande roll eller på annat sätt har arbetat med juridiska frågor inom myndighetsutövning.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för juridiska frågeställningar och uppskatta att arbeta med service gentemot kommunens invånare. Arbetet kräver att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, och det är en fördel om du även kan kommunicera på fler språk.
Som person är du lyhörd och har förmåga att kombinera service- och myndighetsrollen i dina kontakter med verksamhetsutövare och kommuninvånare. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i möten med olika aktörer. Du är serviceinriktad, strukturerad och positiv, med förmåga att arbeta effektivt och noggrant både självständigt och i team. Vi, liksom dem vi är till för, värdesätter din förmåga att slutföra det du påbörjar och att hålla uppsatta tidsramar.
En hög digital mognad är en förutsättning för rollen. Du arbetar självständigt och effektivt med digitala verktyg och förstår samspelet mellan människa och teknik, vilket är viktigt eftersom våra arbetsprocesser är huvudsakligen digitala. Du bidrar aktivt till att förenkla en komplex verksamhet genom digitala arbetssätt, utvecklade processer och användning av AI.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver att du innehar B-körkort.
