Vill du göra skillnad i vardagen hos en fantastisk 30-åring?
Rullarnas Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad
2026-03-12
Vi söker nu en positiv och engagerad timvikarie till en härlig man i 30-årsåldern med autism.
Som personlig assistent hos oss blir du en viktig del för att skapa en trygg och meningsfull vardag.
Arbetsuppgifterna varierar men du hjälper till med exempelvis handling, matlagning och går promenader.
Vi söker dig som är lyhörd, tålmodig och har en positiv inställning. Eftersom uppdragsgivaren har autism är det viktigt att du är lugn som person och har förmågan att läsa av olika situationer.
Vi söker en timvikarie som kan hoppa in vid behov och att du kan arbeta under sommaren. Arbetspassen är förlagda under veckans alla dagar och varierar mellan dag-, kväll- och dygnspass. Det är perfekt för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning.
Du får självklart en introduktion och bredvidgång för att du ska känna dig trygg i din roll.
Låter detta något för dig?
Skicka då din ansökan med ett kort personligt brev och ditt CV. Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden. Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rullarnas Personliga Assistans AB
(org.nr 556920-1022), http://www.rullarnas.se Arbetsplats
Rullarnas personliga assistans AB Kontakt
Tina Lindahl tina@rullarnas.se 054-2033317 Jobbnummer
9793197