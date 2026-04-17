Vill du göra skillnad i sommar? Jobba inom LSS - vi söker dig
2026-04-17
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Arbetsuppgifter
Inom omsorgen för personer med funktionsvariationer finns flera olika verksamheter och vi behöver fler engagerade personer som vill vara med. Det här är inte bara ett sommarjobb, det är ett arbete där du blir viktig på riktigt.
LSS-boende och psykiatriboende
Här stöttar du personer i deras vardag och hem. Det kan handla om stöd i olika aktiviteter, följa med på läkarbesök, laga mat tillsammans eller bara finnas där som ett tryggt stöd. Omvårdnad är en naturlig del av arbetet och kan innebära hjälp med personlig hygien, måltider, medicinering och andra vardagsnära behov. Du blir en viktig del av någon annans trygghet och självständighet. Arbetstiderna varierar alltifrån dag/kväll, vaken natt och sovande jour.
Personlig assistans
Du arbetar nära en person i deras hem och vardag. Arbetsuppgifterna styrs av individens behov det kan vara allt från att följa med på bio, träning eller daglig verksamhet till att stötta i vardagliga rutiner och omvårdnad. Arbetet kan innebära hjälp med personlig hygien, förflyttningar och måltider. Ett varierande och personligt arbete där relationen står i centrum. Arbetstiderna varierar alltifrån dag/kväll, vaken natt och sovande jour.
Daglig verksamhet
Här stöttar du personer i sysselsättning, arbetsträning och praktik. Du uppmuntrar, motiverar och skapar förutsättningar för en meningsfull och utvecklande vardag. I arbetet ingår även viss omvårdnad utifrån behov. Perfekt för dig som gillar att se andra växa. Arbetstiderna är förlagda dagtid.
Korttidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna
Här arbetar du med personer i olika åldrar som vistas hos oss under kortare perioder för avlastning, tillsyn eller miljöombyte. Du stöttar i vardagliga aktiviteter, planerar och följer med på utflykter, leker, pysslar samt ger omsorg och omvårdnad. Arbetet anpassas efter individens behov och kan vara både energifyllt, kreativt och relationsskapande. Arbetstiderna varierar alltifrån dag/kväll, vakennatt och sovande jour.
Vad får du när du arbetar hos oss?
Ett meningsfullt arbete
Erfarenhet som är värdefull oavsett framtida yrke
Personlig utveckling
Arbete i team där man stöttar varandra
Möjlighet att göra skillnad varje dagKvalifikationer
Vem är du?
Du behöver ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss. Är du yngre är du varmt välkommen att söka till oss i framtiden.
Du kan vara helt utan erfarenhet, vi värdesätter din personlighet, ditt engagemang och din vilja att lära.
Du kan också vara erfaren inom vård, omsorg, pedagogik eller socialt arbete och vill fortsätta utvecklas.
Du är ansvarstagande, lyhörd och tycker om att arbeta med människor.
Körkort är meriterande eftersom vissa av våra brukare bor en bit utanför centrum och kan behöva stöd vid aktiviteter och transporter. Det är dock inget krav.
Vi begär alltid ut ett utdrag från belastningsregistret inför anställning.
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad på riktigt?
Där ingen dag är den andra lik?
Där skratt, utmaningar, utveckling och gemenskap är en del av arbetsbeskrivningen?
Vi söker dig som är ungdom, student, mitt i livet, erfaren, nyfiken eller kanske helt utan erfarenhet men med ett stort hjärta.
Vi ser gärna att du kan arbeta på timmar redan nu och större delen av eller hela perioden vecka 26-33, då behovet är som störst under sommaren.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307728".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
)
341 83 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort.
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Aldijana Karajkovic aldijana.karajkovic@ljungby.se 0372-789063
