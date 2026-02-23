Vill du göra skillnad i sommar? - Jobba som personlig assistent i Mark
Cruitive AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2026-02-23
Söker du ett meningsfullt sommarjobb?
Inför sommaren söker vi flertalet vikarier inom personlig assistans. Perfekt för dig som studerar, vill kombinera med annat arbete, är pensionär eller av annan anledning vill arbeta i sommar.
Då vi har anställningsbehov hos flera av våra kunder ser behovet och förutsättningarna olika ut. Arbetstiderna kan vara varierande och förlagda måndag-söndag, bestående av dag-, kväll- och/eller nattpass, samt i vissa fall dygn. Tidigare erfarenhet är önskvärt, relevant utbildning, samt körkort och tillgång till egen bil är inget krav men meriterande.
Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?
Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och kan variera mycket från dag till dag. Det innebär även att ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en annan medmänniska med de saker i vardagen som många tar för givet. Detta kan exempelvis vara att klä sig själv, laga mat, ta en promenad eller andra saker som är primära för att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Som personlig assistent behöver du ha empati och respekt för den du arbetar för. Yrket ställer höga krav på flexibilitet, ansvarstagande och engagemang. Din förmåga att arbeta utifrån kundens fokus och önskemål är avgörande för din lämplighet som personlig assistent.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är lyhörd, har rätt inställning, engagemang och att personkemin mellan dig och kunden fungerar.
Med människan i fokus
Hos Primacura personlig assistans arbetar vi nära människor - på riktigt. Som tim- eller sommarvikarie hos oss blir du en viktig del av någons vardag, där närvaro, trygghet och respekt är minst lika viktigt som erfarenhet. Vi söker dig som vill bidra med omtanke, ansvar och engagemang, och som vill ha ett arbete där det du gör spelar roll - varje dag.
Vi erbjuder:
Ett nära och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg arbetsgivare - vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna och Almega
Introduktion och bredvidgång tills du känner dig trygg i rollen
Samtliga nyanställda får inskolning tillsammans med ordinarie personal hos kunden, så ni båda känner er trygga med varandra när du ska påbörja din anställning.
Låter detta intressant och du tror att du skulle passa som personlig assistent?
Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Vi är den ledande aktören inom personlig assistans i Borås med omnejd.
Efter 20 års erfarenhet inom området LSS infinner sig ödmjukheten av att det är i samarbete och goda relationer till våra kunder och anställda som vi lyckas bäst.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. Vårt kontor finns i Borås, nära till våra kunder och medarbetare som finns spridda över framförallt Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cruitive AB
(org.nr 559166-2159) Arbetsplats
Primacura AB Kontakt
Anna-Karin Lönnberg lonnberg@primacura.se Jobbnummer
9759154