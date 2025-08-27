Vill du göra skillnad i någon annans liv - på riktigt?
2025-08-27
Om oss I Järfälla kommuns socialförvaltning tror vi på att mod, engagemang och flexibilitet kan förändra liv. Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet och glädje för människor med olika funktionsnedsättningar. Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av någon annans vardag - som ledsagare.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara ett stöd och en trygg följeslagare till en ung vuxen med Epilepsi och ADHD. Brukaren har beviljats 20 timmar ledsagning per månad och önskar träffas:
Måndagar kl. 12:3016:00
Torsdagar kl. 09:0013:00
Du kommer att hjälpa till med att skapa en meningsfull fritid, följa med på aktiviteter och bidra till ökad självständighet. Det viktigaste är att du är lyhörd, trygg och har ett genuint intresse för att göra gott.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har fyllt 18 år
Du pratar och skriver svenska obehindrat
Du är empatisk, pålitlig och har ett öppet sinne
Erfarenhet av funktionsnedsättningar är ett plus, men inget krav
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och matchning med brukaren
En kontroll i belastningsregistret görs innan eventuell anställning
Om uppdraget
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad, enligt överenskommelse och behov
Du får stöd och vägledning från oss under hela uppdraget
Varmt välkommen att söka! Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
