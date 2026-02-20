Vill du göra skillnad i ett barns liv? Vi söker kontaktfamiljer
Vaggeryds kommun söker nu dig som har tid, engagemang och ett extra stort hjärta för barn med särskilda behov. Just nu behöver vi fler kontaktfamiljer som vill stötta barn och deras föräldrar genom att finnas där på fritiden - till exempel någon helg i månaden eller på vardagar efter förskolan.
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem under överenskomna tillfällen. För barnet kan det betyda en trygg vuxenkontakt, nya erfarenheter och en lugn miljö. För föräldrarna kan det innebära avlastning och möjlighet att hämta kraft. Insatsen är frivillig och anpassas efter både barnets behov och din livssituation.
En kontaktfamilj kan se olika ut. Du kan bo på landet eller i centrum, i lägenhet eller hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det som är viktigast är att kontaktfamiljens förhållanden och förutsättningar matchas med barnets behov.
Det är viktigt att veta att uppdraget som kontaktfamilj är ett lekmannauppdrag, inte en anställning. Du blir alltså inte anställd av kommunen, utan åtar dig ett uppdrag av socialtjänsten där din vardagskompetens, ditt engagemang och din stabilitet är det som är allra viktigast.
Innan du/ni kan bli kontaktfamilj genomför vi alltid en noggrann utredning som inkluderar hembesök, registerutdrag och referenstagning. Under utredningstiden görs en bedömning kring om du/ni kan godkännas som kontaktfamilj och vilken typ av uppdrag som i så fall bedöms passa dig/er. Det gör vi för att säkerställa att det blir tryggt och bra för alla inblandade - både för barnet och för dig/er som kontaktfamilj. Det är även av vikt att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som kontaktfamilj erbjuds du/ni arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s rekommendationer. Det är inte en lön, utan en ersättning för det uppdrag du utför och de kostnader som uppstår i uppdraget.
Du/ni behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet, men du/ni behöver ha en stabil livssituation, tid över och en genuin vilja att göra skillnad för ett barn. Socialtjänsten finns med som stöd genom hela processen.
Det kan vara din vardag, ditt engagemang och din närvaro som gör stor skillnad för ett barn. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär är du varmt välkommen att höra av dig. Ett första samtal är helt förutsättningslöst och innebär inga åtaganden.
För att ansöka till att bli kontaktfamilj ringer du oss på nedan kontaktuppgifter, alternativt skickar in din intresseanmälan via kommunens hemsida.
Länk: Gör en insats - stöd till barn, unga och vuxna - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella webbplats ! Här hittar du information och nyheter om och från kommunen. (https://www.vaggeryd.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/gor-en-insats---stod-till-barn-unga-och-vuxna.html)
Varmt välkommen att höra av dig eller skicka din intresseanmälan!
