Vill du göra skillnad i en busig 7-årig killes vardag?
Solid Assistans Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Essunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Essunga
2026-07-02
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
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Vill du göra skillnad i en busig 7-årig killes vardag?
Nu söker vi en personlig assistent till en fantastisk kille på 7 år.
Han är en glad, busig och nyfiken kille som älskar musik, promenader, vattenlek och allt som gör vardagen lite roligare. Han uppskattar när man hittar på saker tillsammans och söker gärna kontakt med människor omkring sig. För honom är trygghet, glädje och närvaro viktiga delar av dagen. Därför söker vi nu någon som vill bli en betydelsefull person i hans liv.
Vi söker dig som är trygg, positiv och har nära till skratt. Du tycker om att arbeta med barn, tar egna initiativ och ser möjligheter i vardagen. För oss är personkemin viktigare än ett perfekt CV. Vi tror att engagemang, värme och vilja kommer långt.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av bildstöd (en form av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation) eller annan alternativ kommunikation. Erfarenhet av sondmatning är också meriterande, men det viktigaste är att du har viljan att lära och ett stort hjärta.
Arbetet utförs både hos mamma och pappa, vilket innebär att du behöver kunna pendla mellan två olika orter, Ljung och Nossebro. I familjen finns även tonårsbarn och du blir en del av en varm och familjär miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du:
tycker om att arbeta med barn,
är lugn, trygg och ansvarstagande,
är glad, positiv och har ett stort engagemang,
tar egna initiativ och arbetar självständigt,
har goda kunskaper i svenska,
vill bygga en långsiktig och trygg relation med barnet och familjen.
Familjen ser gärna kvinnliga sökande då de bedömer att det passar uppdraget bäst. Vi välkomnar dock alla sökande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan anställningsavtal kan tecknas ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister, eftersom tjänsten avser arbete med ett barn. Utdraget får inte vara äldre än sex månader.
Om Solid Assistans Sverige AB
På Solid Assistans tror vi att personlig assistans handlar om människor, inte bara om scheman och timmar. Vi är ett familjärt assistansbolag där både kunder och medarbetare ska känna sig sedda, lyssnade på och uppskattade. Vi vill att våra assistenter ska trivas, utvecklas och känna stolthet över sitt arbete, eftersom vi vet att det skapar den bästa assistansen.
Hos oss blir du inte en i mängden. Du får en trygg introduktion, ett nära stöd från arbetsledningen och möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas liv.
Solid Assistans är medlem i Fremia och följer gällande kollektivavtal. Hos oss får du en trygg anställning med avtalsenlig lön, tjänstepension, försäkringar och goda anställningsvillkor.
Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig och hoppas att just du vill bli en viktig del av en fantastisk 7-årig killes vardag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: karoline@solidassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solid Assistans Sverige AB
(org.nr 556922-3018)
465 30 NOSSEBRO Arbetsplats
Nossebro Kontakt
Karolin Erdinc Elias karoline@solidassistans.se Jobbnummer
9990384