Vill du göra skillnad i barns vardag? Vi söker volontärer!
2025-08-15
Är du pensionär och vill bidra med din tid, trygghet och livserfarenhet? Vi söker nu volontärer som vill vara ett extra stöd i vår förskola och skola (F-6). Det handlar inte om undervisning - utan om att finnas där som en trygg vuxen i barnens vardag.
Att vara volontär innebär att att arbetar ideellt, utan ersättning.
Exempel på uppgifter:
Vara rastvärd - bidra till en trygg och glädjefylld miljö
Hjälpa till att duka fram inför måltider
Plocka fram madrasser till vilan på förskolan
Vara närvarande och lyhörd
Följa med på kortare utflykter eller vara sällskap i läsmiljöer, lyssna på barn/elever som läser
Vi söker dig som:
Har en lugn och trygg personlighet
Tycker om att umgås med barn
Gärna har någon tidigare erfarenhet av barn, t.ex. som förälder, mor-/farförälder, fritidsledare, förskolepersonal eller annan roll
Vill vara en del av ett varmt sammanhang där din närvaro gör skillnad
Du väljer själv hur ofta du vill komma - vi är tacksamma för både lite och mycket.
Vi ser gärna att du är nyfiken, ansvarstagande, behärskar svenska språket i tal och tycker om att vara en del av ett team.
Varmt välkommen att höra av dig - du behövs!
För mer information kontakta: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: ansokanpersonal@aslefriskola.se Arbetsgivarens referens
