Vill du göra skillnad för våra äldre vid Gullmarsplans hemtjänst?
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Trivs du med att arbeta med människor? Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete där du möter människor med olika livserfarenheter och bakgrund, som behöver hjälp och stöd.
Just nu söker Gullmarsplans hemtjänst dig som vill arbeta som timvikarie hos oss. Här skapar du trygghet och bidrar till att våra äldre stockholmare har en meningsfull och fungerande vardag. Insatserna är utformade för att stärka den enskildes resurser så att denne kan leva ett självständigt liv.
Vi behöver timvikarier som kan arbeta dag-, kväll- och helger. Vårt upptagningsområde är Gullmarsplan och Globen. Läs mer här om hur det är att jobba i Stockholm stads äldreomsorg.
Din roll
Vi kan erbjuda dig ett roligt och stimulerande arbete där du ger trygghet och välbefinnande till våra omsorgstagare varje dag! Vårt arbete innebär att ha omsorgstagaren fokus i allt det vi gör. Alla våra möten med dem vi hjälper ska präglas av värme, engagemang och god service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra omsorg-och serviceinsatser i omsorgstagarens hem, exempelvis:
Omvårdnad och personlig omsorg
Matlagning, inköp av dagligvaror och städning
Ledsagning och social samvaro.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska eller studerar till undersköterska.
Har god svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten är meriterande.
Som person är du lyhörd för våra kunders behov vill sätta guldkant på deras tillvaro. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösning samt tekniskt kunnande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid ovan personliga egenskaper:Publiceringsdatum2025-10-30Övrig information
Tjänsten innefattar schemalagd arbetstid.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Allmän visstid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6162". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Gullmarsplan hemtjänst Kontakt
Alexander Villafuerte, enhetschef alexander.villafuerte.angeles@stockholm.se 08-50820143 Jobbnummer
9582423