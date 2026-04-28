Vill du göra skillnad för våra äldre och utbilda dig i ett framtidsjobb?
2026-04-28
Är du intresserad och nyfiken på att arbeta med människor, samtidigt som du får en trygg anställning i ett framtidsjobb? -Då ska du söka vår utbildningsanställning!
Då får du utbilda dig till undersköterska samtidigt som du arbetar i våra verksamheter. Du blir anställd i en utbildningsanställning och kommer att arbeta som vårdbiträde i hemtjänsten eller på ett vård-och omsorgsboende, samtidigt som du studerar till undersköterska. Anställningen är på heltid där studierna är förlagda till 50 % och du samtidigt arbetar 50 % i någon av våra verksamheter. Vi tycker att detta är utmärkt sätt att omsätta de kunskaper du får under utbildningen i verkligheten. Studierna består av både lärarledda lektioner med praktiska metodövningar samt av digitala undervisningsformer.
Studierna börjar först höstterminen 2026 men vi ser gärna om du börjar arbeta hos oss på heltid tills dess att skolan startar.
Denna satsning innebär utbildningsanställning som efter fullgångna studier övergår i en tillsvidareanställning på heltid inom Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun. Under studietiden likväl som efter fullgångna studier får du lön motsvarande heltidsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Arbetet hos oss är varierande. Du arbetar med att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov, resurser och möjligheter samt ansvarar för att hen får en god omvårdnad i sitt hem. Respekten för människors självbestämmande, delaktighet och integritet är grunden i vårt arbete, där insatser bidrar till en god äldreomsorg och livskvalitet för den enskilde. I arbetsuppgifterna ingår också digital dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du kommer att ha schemalagd tid för dina studier, som genomförs både fysiskt i skolan och i form av egenstudier. Studierna omfattas av samma närvarokrav som ordinarie tjänstgöring och det är obligatorisk närvaro på utbildningen enligt studieplan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du är en ansvarstagande och flexibel person med en hög servicenivå och ett gott bemötande. Det är även av vikt att du självständigt kan lägga upp dina studier på ett sätt som gör att du tar dig igenom utbildningen, detta då en stor del eget ansvar krävs för att fullfölja studierna. Du behöver ha godkänd grundskoleutbildning för att vara behörig för studier på vuxenutbildning på gymnasienivå. Du ska kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift och vara bekväm med att använda datorn i såväl arbetet som studierna.
Om du har svenska som andraspråk skall du ha intyg på att du har godkända genomförda studier i kurserna A-D på SFI-nivå plus kurserna A-D/1-4 i GrSVA (Svenska som andraspråk grund).
I denna ansökan vill vi att du laddar upp dina betyg digitalt för att säkerställa att du är behörig för studier på vuxenutbildning på gymnasienivå.
För vissa av våra tjänster krävs B-körkort och att du kan cykla. B-körkort är meriterande. Övrig information
Tjänsterna är tillsvidare, och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.
I denna rekryteringsprocess ingår intervju, språktest, uppvisande av misstankes- och belastningsregister samt referenstagning.
Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/47".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522)
568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen
Kommunal
Elisabeth Walfridsson 010-442 96 15
