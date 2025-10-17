Vill du göra skillnad för patienter och trivas på jobbet? Kom till oss!
2025-10-17
Vi är en öppenvårdsmottagning i Upplands Väsby som specialiserar oss på psykos.
Här möter du ett team med högt i tak, stor värme och ett genuint engagemang för våra patienter. Mottagningen ligger ett stenkast från pendeltågsstationen och centrum - enkelt att ta sig hit!
Vi arbetar i team med olika experter - läkare, psykologer, sjuksköterskor - och samverkar med heldygnsvården på Danderyds och Sankt Görans sjukhus, vårt mobila akutteam och andra vårdpartners. Vårt mål? Att ge kvalificerad vård till patienterna och skapa en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner dig inspirerad.
Som del av Psykiatri Nordväst, en universitetsklinik med 550 medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), strävar vi efter att erbjuda god, säker och jämlik vård. Nu söker vi dig som vill bidra med din specialistkompetens och utveckla vår mottagning vidare!
Vad vi söker hos dig
• Kvalifikationer:
Du är specialistläkare i psykiatri med erfarenhet av psykos. Du arbetar evidensbaserat och följer vetenskapliga metoder.
• Personlighet:
Du brinner för patienterna, är professionell, samarbetsvillig och öppen för att dela kunskap med kollegor.
Vad du får göra:
Som specialistläkare (eller överläkare) hos oss får du ett varierat och stimulerande jobb:
• Utreda, behandla och rehabilitera patienter med fokus på deras unika behov.
• Samarbeta med teamet, vårdgrannar och andra aktörer.
• Bidra med idéer för att utveckla mottagningen.
• Du kommer också ha viss jour- och beredskapstjänst - en chans att göra skillnad när det verkligen behövs.
Varför välja oss?
Flexibilitet: Vi lyssnar på dina önskemål och formar jobbet efter ditt liv - flexibla tider och viss distansarbete är möjligt.
Utveckling: Du får en personlig utvecklingsplan och regelbunden fortbildning.
Förmåner: Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, extra semesterdagar (om du är över 40), försäkringar och en arbetsplats som satsar på kollegialitet och trivsel.
Vårt löfte till dig
Vi vill att du ska känna dig hemma hos oss - i ett öppet klimat där erfarenhetsutbyte och kompetens växer. Om du älskar att arbeta med psykiatri och vill vara med och forma framtiden för våra patienter, då är det dig vi söker! Ansök idag!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur vi kan jobba tillsammans.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
