Vill du göra skillnad för barn, ungdomar och familjer i Partille?
Partille kommun / Socialsekreterarjobb / Partille Visa alla socialsekreterarjobb i Partille
2026-07-13
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vi söker en erfaren och engagerad metodstödjare till Familjehuset!
Familjehuset i Partille söker nu en metodstödjare som vill vara med och forma framtidens socialtjänst genom tidiga och förebyggande insatser. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får en möjlighet att vara en del av ett team som verkligen bryr sig om varje individs framtid!
I uppdraget är du delaktig tillsammans med ytterligare metodstödjare att leda det dagliga arbetet för ett team om ca sex familjebehandlare. I tjänsten ligger även ett team med 4 fältsekreterare.
Som metodhandledare hos oss får du:
• Leda och stödja ett engagerat team av familjebehandlare och bidra till hög kvalitet i vårt arbete. - Ha en nyckelroll i implementeringen av nya metoder, rutiner och dokumentationssystem.
• Vara med och driva verksamheten mot en kunskapsbaserad socialtjänst med rättssäkerhet och kvalitet i fokus.
• Arbeta tillsammans med dedikerade kollegor som alltid strävar efter att utvecklas och skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar. Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker sig som har socionomexamen eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar. Vi ser det även som meriterande om du har handledarutbildning, erfarenhet av metodutveckling och att arbetsleda andra.
Vi ser att du är en trygg ledare och inspiratör som coachar och utmanar dina medarbetare. Med förmåga att se helheten skapar du effektiva arbetsprocesser och är engagerad i att utveckla arbetsmetoder som verkligen gör skillnad för våra unga. Du ser samarbete och samverkan med andra som en förutsättning för att lyckas och nå gemensamma mål. Genom struktur och god planering bidrar du till trygghet och förutsägbarhet för medarbetarna. Du är kvalitetsmedveten och arbetar systematiskt med uppföljning och kvalitetssäkring för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller.
Är du redo att ta nästa steg och bidra till att göra skillnad? Välkommen att söka till oss! Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans skapa en bättre framtid för våra barn och unga i Partille.
Bra att veta
Intervjuer är planerade att hållas:
11/8 klockan 10-12 samt 13-15
12/8 klockan 10-12 samt 13-15
13/8 klockan 10-12 samt 13-15
Din nya arbetsplats
Familjehuset tillhör social- och arbetsförvaltningens öppenvård för barn och unga och är en stabil arbetsplats med ett nära ledarskap. Vi arbetar både förebyggande och behandlande med föräldrar, barn, ungdomar och familjer. På Familjehuset arbetar just nu 17 personer med olika kompetenser och erfarenheter.
Hos oss får du:
• En arbetsplats med en engagerad och erfaren arbetsgrupp där trivsel, samarbete och en gemensam samsyn kring kvalitet och rättssäkerhet står i fokus
• Möjlighet att bidra till en viktig samhällsutveckling genom ditt arbete.
• En arbetsplats som värdesätter dina erfarenheter och din kompetens.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
SAF, Avd. barn och unga, Barn- & unga öppenvårdsenheten Kontakt
Paulina Kjellqvist, Akademikerförbundet SSR 031-3922087 Jobbnummer
10000511