Vill du göra skillnad? Bli personlig assistent hos oss!
2025-10-24
Vi utökar arbetslaget - inte med bara en, utan med två nya assistenter som vill komma och arbeta hos oss! Är det du?
Vi söker nu ytterligare två engagerade personliga assistenter som vill vara med och göra skillnad hos vår uppdragsgivare i Gråbo (Lerums kommun) och bidra till en trygg och meningsfull vardag för en 26-årig tjej . Är du redo att bli en del av vårt glada arbetslag, där vi stöttar och hjälper varandra, samarbetar nära och alltid strävar efter att ge det bästa för vår uppdragsgivare?
Hon har omfattande vårdbehov och kommunicerar med hjälpmedel. Även om hon inte talar, förstår hon allt som sägs. Därför är goda kunskaper i svenska en viktig del av arbetet, för att kunna kommunicera effektivt, följa instruktioner och säkerställa att vardagen flyter på ett smidigt sätt. Arbetet kräver engagemang, ansvar och stabilitet - men ger dig samtidigt möjlighet att verkligen göra skillnad i någons liv. Som hennes assistent ser du till att allt fungerar, hanterar oväntade situationer med lugn och professionalism och bidrar till en meningsfull och trygg tillvaro för den du assisterar.
• -->Tjänsten omfattar två deltidsanställningar på 75 % vardera. Arbetet innefattar dag- och kvällspass, vaken natt samt natt med jour. Du arbetar i dubbelassistans och behöver vara en lagspelare som kan samarbeta.
Vem är du?Vi tror att du: Har en naturlig omsorgsförmåga och ser det där lilla extra.
Har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller utbildning som undersköterska - meriterande men inte ett krav.
Har körkort och egen bil - meriterande, men bussförbindelser finns för dig som inte har tillgång till bil.
Viktiga egenskaper Stabil och ansvarsfull: Tar ansvar för vardagen och hanterar situationer med lugn och professionalism.
Fysisk och flexibel: Kan assistera vid förflyttningar och praktiska moment på ett säkert sätt.
Kommunikation: Erfarenhet eller intresse av alternativ kommunikation; god svenska i tal och skrift.
Personlig kemi och humor: Positivt och varmt bemötande, skapar god arbetsrelation.
Rökfri: Bidrar till en hälsosam och trivsam arbetsmiljö.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Tjänsten omfattar två deltidsanställningar på 75 % vardera.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dag- och kvällspass, vaken natt samt natt med jour, inklusive helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
• --> För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team
