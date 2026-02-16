Vill du göra skillnad? Bli personlig assistent hos oss!
Ditt nästa meningsfulla jobb väntar hos oss!
Vi söker nu ytterligare en engagerad person till en tjänst på 40 timmar per vecka, inklusive jour, hos vår uppdragsgivare i Gråbo (Lerums kommun). Arbetet består av dag- och kvällspass samt fasta vakna nätter, inklusive nattpass med jour. Med ett fast schema blir det lättare för dig att planera ditt liv och veta när du arbetar.
Du kommer att bidra till en trygg och meningsfull vardag för en 27-årig tjej med omfattande vårdbehov. Hon kommunicerar med hjälpmedel och förstår allt som sägs, även om hon inte talar själv. Därför är goda kunskaper i svenska viktiga för att kunna kommunicera effektivt, följa instruktioner och säkerställa att vardagen fungerar smidigt.
Arbetet kräver engagemang, ansvar och stabilitet, men ger samtidigt möjlighet att verkligen göra skillnad i någons liv. Som hennes assistent ser du till att vardagen flyter på, hanterar oväntade situationer med lugn och professionalism och skapar en trygg och meningsfull tillvaro.
Vem är du?Vi tror att du:
Har en naturlig omsorgsförmåga och uppmärksammar det där lilla extra.
Har erfarenhet av personlig assistans eller utbildning som undersköterska - meriterande men inget krav.
Har körkort och egen bil - meriterande, men det finns goda bussförbindelser om du inte har bil.
Viktiga egenskaper
Stabil och ansvarsfull - tar ansvar för vardagen och hanterar olika situationer med lugn och professionalism.
Fysisk och flexibel - kan assistera vid förflyttningar och praktiska moment på ett säkert och tryggt sätt.
Kommunikativ - erfarenhet eller intresse av alternativ kommunikation; goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Positiv och varm - skapar goda relationer, har humor och bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Rökfri - bidrar till en hälsosam och behaglig arbetsmiljö för alla.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Omfattar 40 timmar i veckan inklusive jour.
Avtal: Introduktionspass och cirka två månaders timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dag- och kvällspass, fasta vakna nattpass samt nattpass med jour, inklusive arbete på helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme),innan anställningens början. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235909-1844416". Omfattning
