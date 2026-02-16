Vill du göra skillnad? Bli kontaktperson, ledsagare eller avlösare idag!
Höganäs kommun / Vårdarjobb / Höganäs Visa alla vårdarjobb i Höganäs
2026-02-16
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höganäs kommun i Höganäs
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vill du hjälpa till att stärka livskvaliteten för personer med funktionsvariationer och samtidigt få en meningsfull fritid? Inom funktionsstöd söker vi dig som vill bidra med några timmar i veckan av din tid och ditt engagemang. Din insats gör stor skillnad i någon annans vardag.
Vad innebär uppdragen?
Kontaktperson: Bli en vän och medmänniska! Hjälp någon att bryta social isolering och utöka sitt nätverk genom sociala träffar och aktiviteter. Arvode och omkostnadsersättning.
Ledsagare: Följ med på promenader, kulturevenemang eller fritidsaktiviteter och gör det enklare för någon att ta sig ut och delta i vardagen. Timersätting.
Avlösare: Stötta familjer i hemmet genom att ge vårdnadshavare välbehövlig avlastning för egen tid eller vila. Timersättning.
Perfekt för dig som redan har en huvudsaklig sysselsättning och vill göra något meningsfullt vid sidan av.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv människosyn, är ansvarsfull och lyhörd. Du har förmåga att förhålla dig professionellt utifrån ditt uppdrag och arbeta med fokus på den enskildes behov och intressen.
Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete, arbete inom funktionsstöd eller övrig vård och omsorg är det ett plus men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi får in nya brukare allt eftersom med olika intressen.
Rekryteringen sker löpande så sök redan idag!
Innan en anställning begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen välj Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Du kan även ladda hem ditt belastningsregister från Kivra.
ÖVRIGT
"I alla våra rekryteringar ska vi sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Om du blir kallad på intervju behöver du styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I samband med intervjun styrker du ditt medborgarskap genom att ta med giltig legitimation tillsammans med personbevis från Skatteverket. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306434". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs Omsorg AB Kontakt
Rekryterare/HR-assistent
Jessica Paulsson 042-337691 Jobbnummer
9744085