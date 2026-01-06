Vill du göra skillnad? Bli en del av vår förebyggarenhet på socialkontoret
2026-01-06
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du göra skillnad för barn, unga och familjer?
Vi söker en engagerad och erfaren behandlare till vår förebyggarenhet på socialkontoret.
Här får du möjlighet att arbeta med tidiga insatser för att stödja individer i utsatta situationer och bidra till en tryggare och mer hållbar vardag för våra invånare. Vill du vara en del av ett team som arbetar förebyggande med barns, ungas och vuxnas välmående? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Enheten Förebyggande Insatser är en del av Individ-och Familjeomsorgskontoret i Upplands-Bro kommun. Här arbetar vi med att stötta barn, ungdomar, familjer och vuxna individer genom flera verksamheter, såsom familjecentralen, föräldrastöd, Mini Maria, Ungdomsmottagning, SSPF, vuxen missbruksbehandling, kriminalitet och våld i nära relation. Enheten arbetar lösningsfokuserat för att erbjuda rätt stöd i rätt tid för att förebygga framtida problem.
Till Förebyggande enheten söker vi en behandlare med bred kunskap och kompetens inom området barn och familj. Tjänsten riktar sig främst till barn och ungdomar som har utvecklat eller riskerar att utveckla ett problematisk skolfrånvaro. Du kommer att arbeta nära elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Ditt uppdrag är att bygga relationer och skapa trygghet samt vara en länk mellan skolan och andra stödjande verksamheter. I uppdraget ingår även att delta och stödja de främjande och förebyggande insatserna för att stärka skolnärvaro. Uppdraget innebär också en dokumentation och regelbunden uppföljning av resultat. Det förekommer också insatser gentemot grupper. Du ska även tillsammans med dina kollegor engagera dig i uppsökande arbete i samverkan med andra aktörer i kommunen. Även andra arbetsuppgifter inom ramen för serviceinsatser förekommer.
Arbete på kvällar förekommer för att finnas till hands när uppdraget så kräver och medborgarna behöver stöd.
Vi söker dig som:
- Är utbildad socionom eller har annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Grundläggande psykoterapi utbildning steg 1
- Har erfarenhet av socialt arbete och att arbeta med barn, unga och deras familjer
- Har kunskap om socialtjänstens uppdrag och arbete
- Har lätt för att skapa relation med de du möter i ditt arbete och är van att arbeta självständigt, men också i samverkan med andra.
- Är trygg och stabil
- Kan lätt navigera i samhällssystemet, de olika huvudmännens uppdrag och förstår hur förebyggande socialt arbete kan komplettera samhällets befintliga resurser
- Är flexibel och tar dig an nya utmaningar och arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har:
- Vana att arbeta med familjer med social problematik
- God kunskap om skolfrånvaroproblematik
- God kunskap om att utreda och kartlägga skolfrånvaroproblematik
- God kunskap kring elevhälsofrämjande arbete
- Kunskap och kompetens i missbruksproblematik
Som familjebehandlare på Förebyggande enheten är det viktigt att du är utåtriktad och kan bygga relation med barn, unga, vårdnadshavare men även med andra myndigheter, föreningsliv och näringsliv. Du behöver ha en personlig mognad för att på ett professionellt sätt möta människor som står inför svårigheter. Vi ser gärna att du har kunskap och kompetens inom KBT samt arbete med elever som har eller riskerar att utveckla ett problematisk skolfrånvaro. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Du ansöker enkelt genom att bifoga CV men utan personligt brev. Du svarar istället på våra urvalsfrågor. De kandidater som bedöms uppfylla tjänstens skallkrav (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att bjudas in för att genomföra ett arbetspsykologiskt test. Inför avtalsskrivning genomförs bakgrundskontroll på slutkandidat. Tjänsten rekryteras löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag,
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och möjlighet att välkomna dig till vårt fantastiska team! Tillsammans kan vi fortsätta skapa en positiv och stödjande miljö för familjer. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
