Vill du göra din arbetsresa inom ICA?

2026-04-17
Om tjänsten
Då efterfrågan är stor bland våra ICA kunder i Malmö och Lund med omnejd söker vi dig som redan har erfarenhet från dagligvaruhandeln. Du ser din framtid i butik och vill utvecklas inom ICA. Du trivs i en miljö med högt tempo, tydliga mål och nära samarbete, och motiveras av att få bidra till både kundupplevelsen och verksamhetens resultat. Du lockas av möjligheten att växa, ta mer ansvar och utvecklas långsiktigt inom företaget. Med din arbetsvilja, nyfikenhet och vilja att ständigt bli bättre ser du ICA som en plats där du kan göra skillnad - och samtidigt bygga din framtid.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom dagligvaruhandeln men vill ta nästa steg. Antingen att du söker fler timmar än vad du har idag eller vill göra ett karriärkliv uppåt. Att satsa inom ICA innebär att du blir en viktig del av vårt team. Det viktigaste för oss är ditt engagemang och hjärta, din vilja att lära och att du gillar att möta människor. Du motiveras av att utvecklas av personliga engagemang och driv.
Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att ta mer ansvar, utveckla ditt ledarskap och lära dig mer om butikens helhet från drift och kundmöten till försäljning, planering och personalansvar. Du kommer att arbeta nära butikens ledning och få stöd i att forma din egen utvecklingsplan med målet att ta nästa steg inom ICA-familjen.
Vi erbjuder dig inte bara ett jobb utan en chans att växa. Du får en möjlighet att utvecklas inom olika delar av butiken, ta mer ansvar över tid och på sikt kanske växa in i en ledarroll eller specialisera dig inom områden som kolonial, mejeri, färskvaror, kassa eller e-handel.
Vi söker även dig som har som mål att en dag bli butikschef eller egen handlare.
Vad vi söker
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och nyfiken. Du gillar att ha mycket på gång, trivs i ett högt tempo och vill göra skillnad både för kunder och för teamet.
Du har tidigare erfarenhet från matbutik och känner att det är dags att ta nästa steg. Du vill bygga vidare på din erfarenhet och utvecklas mot en framtida roll inom butik eller en lång och spännande karriär inom ICA. En möjlighet att delta i interna utbildningar och utvecklingsprogram kan erbjudas.
Dina egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är organiserad och resultatorienterad och har ett stort intresse för försäljning. Du har tidigare kunskaper i ekonomi, butikshantering och lagerstyrning. Viktigt att du har en positiv attityd och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Som ledare är du strukturerad, kommunikativ och målmedveten. Du har erfarenhet av att arbeta med budgetar och uppföljning av mål. Du är idérik och vågar testa för att ständigt vilja förbättra och utveckla både dig själv och butiken.
Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna ICA. Du hanterar AOB, Min Butik, EasyDisplay eller liknande system. Du ser din framtid i butik. Du har god fysik och drivs av försäljning. Du har tidigare arbetat med ledarskap. Du har en viktig roll för att skapa en positiv arbetsmiljö och en framgångsrik och säljande butik. För att vi ska nå våra mål krävs både erfarenhet samt förståelse för våra processer och butiksmål.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen. Rosénssons är företaget som aldrig tummar på kvaliteten, vi arbetar med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor, kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
