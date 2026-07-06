Vill du göra affärer och bygga en karriär inom B2B-försäljning?
Marketplace Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-06
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Marketplace Sverige AB växer och söker nu engagerade företagssäljare som vill arbeta med digitala tjänster som gör verklig skillnad för företag över hela Sverige.
Vi erbjuder en roll där du får stor frihet, möjlighet att utvecklas och en provisionsbaserad ersättning som belönar goda resultat.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som företagssäljare hjälper du företag att stärka sin digitala närvaro och hitta rätt lösningar för att växa. Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till genomförd affär och långsiktig kundrelation.
Du kommer att sälja tjänster inom bland annat:
Hemsidor
E-handel
SEO
Google Ads
Google Business-profiler
AI-lösningar
Sociala medier
Digital marknadsföring
Leadgenerering
Bannerannonsering
PR och pressmeddelanden
Vi tror att du
Har ett starkt driv och gillar att göra affärer.
Är social och tycker om att skapa nya kontakter.
Har en positiv inställning och ger inte upp vid motgångar.
Tar ansvar för dina resultat.
Vill utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är din vilja att lära dig och lyckas.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning
Flexibelt upplägg
Introduktion och säljutbildning
Färdiga erbjudanden och säljmaterial
Möjlighet att avancera inom bolaget
Ett engagerat team med höga ambitionerDina arbetsuppgifter
Kontakta företag via telefon och e-post
Boka och genomföra säljmöten
Presentera våra tjänster
Skicka offerter
Följa upp affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB utvecklar digitala tjänster som hjälper företag att synas, växa och skapa fler affärer. Vår ambition är att bli en självklar partner för svenska företag som vill utveckla sin digitala närvaro.
Låter det som en roll för dig?
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@marketplace.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
103 65 STOCKHOLM Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9993255