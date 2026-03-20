Vill du ge råd och stöd till våra koloniträdgårdsföreningar?
2026-03-20
Koloniträdgårdsförbundet söker en vikarie för en av våra organisationssekreterare från 10 augusti till 31 dec. Det finns mycket goda möjligheter att uppdraget kan övergå i en fast tjänst efter årsskiftet.
Det här är ett spännande och varierande uppdrag för dig som har erfarenhet och kunskap om föreningsfrågor och arbetet med att jobba i en förening. Har du kunskaper i juridik kommer du att få användning av dessa, om inte kommer du att få lära dig juridik kopplad till arrendefrågor. Andra nyckelord är kolonirörelsen, demokrati, folkbildning och studieverksamhet.
I organisationssekreterarens uppdrag ingår att besvara frågor, ge råd och stöd till regionstyrelser och medlemsföreningar, i första hand till deras styrelser och andra förtroendevalda. Frågorna kan delas upp i två huvudområden; frågor om förenings- och styrelsearbete samt frågor om avtal och arrendejuridik. De juridiska frågorna har koppling till det arrendeavtal varje koloniområde har med ägaren av områdets mark samt avtalen mellan koloniträdgårdsföreningen och dess kolonister.
En viktig del av stödet till styrelserna är att hålla kurser i styrelsearbete, juridik med flera efterfrågade ämnen, både digitalt och på plats, samt att ta fram studiematerial.
Arbetet innebär en del resor runtom i landet för att hålla kurser, vara årsmötesordförande eller bistå styrelser i aktuella ärenden på plats. På så sätt blir organisationssekreteraren en viktig och välkänd representant för Koloniträdgårdsförbundet bland medlemsföreningarna, något som förutsätter en god social kompetens.
• Ge råd och stöd i föreningsfrågor och juridiska ärenden samt andra frågor där vi kan bidra.
• Att vara behjälplig i föreningar med tvister i medlemsärenden.
• Arbeta kontinuerligt med utvecklingen av förbundets stöd till medlemsföreningarna inom ovan nämnda områden.
• Hålla kurser för förenings- och regionstyrelser om föreningsarbete och hantering av juridiska ärenden mm.
• Bygga positiva relationer och ha ett givande samarbete med förtroendevalda inom förbundet.
• Att på sikt kunna bistå föreningar vid förhandlingar med exempelvis kommuner och arrendenämnder.
• Samarbeta med vår andra organisationssekreterare gällande juridiska frågor, utvecklingen av material, kurser mm.
• Representera förbundet på mässor och andra sammankomster vid behov.
• Tillsammans med övrig personal på kansliet se till att det som behöver göras blir gjort.
Vad vi erbjuder dig
• Ett vikariat på heltid från 10 augusti tom 31 dec 2026, med goda möjligheter att övergå till en fast tjänst efter årsskiftet.
• Ett varierande och utvecklande uppdrag där du får använda din klokhet, dina kunskaper och din sociala förmåga.
• En arbetsplats där dina insatser för våra medlemsföreningar har stor betydelse.
• Du blir en i ett litet gäng med starkt engagemang för kolonirörelsen, förenings- och hållbarhetsfrågor. Kvalifikationer
• Mycket god erfarenhet av förenings- och styrelsearbete.
• God förståelse av den demokratiska processen i föreningar, inklusive av stadgar och andra styrdokument och årsmöten.
• God kännedom om föreningslivets förutsättningar såväl lokalt som nationellt.
• Kunskaper i arrendejuridik rörande bostads- och lägenhetsarrende (Jordabalken) alternativt en vilja att lära sig juridik inom arrendelagstiftning.
• Erfarenhet av att hålla kurser och förmåga att förklara t ex juridik på ett enkelt och lättbegripligt sätt.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
• Erfarenhet av avtalsarbete och förhandlingar.
• Ett gott bemötande och en förmåga att enkelt att kunna skapa goda relationer med alla typer av människor.
• Lätt för att prata inför större grupper.
• Vara lösningsorienterad.
• Van att arbeta digitalt; möten, sträva mot papperslöst, att använda Ai osv.
• Erfarenhet av kolonirörelsen är en meriterande. Likaså kunskaper om kommuners arbete med stadsplanering.
• Kunskaper i ekonomi, redovisning och uppföljning skulle vara ett plus.
Koloniträdgårdsförbundet är en rikstäckande organisation med ca 246 medlemsföreningar och 25 000 kolonister. På kansliet arbetar 8 personer. Vi arbetar för våra medlemsföreningar och för att utveckla och bevara kolonirörelsen i Sverige. Se www.koloni.org.
Vi sitter i ett aktivitetsbaserat kontor i Alviks Strand.
Sista ansökningsdag är 5 april. Mejla ansökan i form av personligt brev och CV, med "Ansökan organisationssekreterare" i ämnesraden, till ulrica@koloni.org
. Observera att intervjuer kommer att ske löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Ulrica Otterling, generalsekreterare, Koloniträdgårdsförbundet, på ovanstående e-postadress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: ulrica@koloni.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Organisationssekreterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koloniträdgårdsförbundet Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Koloniträdgårdsförbundet Jobbnummer
9809291