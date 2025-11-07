Vill du ge guldkant till andra människors vardag?
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du göra verklig skillnad för andra människor - på ett sätt som passar dig?
Hos Guldtid arbetar du med att skapa livskvalitet i vardagen för personer som behöver mer gemenskap, trygghet eller en extra hjälpande hand.
Uppdragen varierar men kan till exempel handla om att:
vara sällskap vid promenader, samtal eller fika
hjälpa till med enklare hushållssysslor eller handling
följa med på aktiviteter, ärenden eller kulturupplevelser
ge stöd vid användning av mobil, surfplatta eller dator
planera eller skapa struktur i vardagen tillsammans med kunden
Vi söker dig som är
varm, social och trygg i dig själv
lyhörd, omtänksam och pålitlig
har en positiv energi och ett närvarande, uppmuntrande sätt mot andra
talar svenska eller engelska på en nivå som gör att du tryggt kan kommunicera och guida andra i vardagliga situationer
har en vardag som tillåter viss flexibilitet
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med äldre, personer med funktionsvariationer, olika sjukdomstillstånd eller omvårdnad - eller från yrken med mycket människokontakt.
Vi erbjuder
ett meningsfullt och varierat arbete
möjlighet att arbeta nära där du bor
flexibilitet och stöd från ett engagerat team
Så ansöker du
Låter det som något för dig?
Följ länken till vår webbplats och skicka in din ansökan:https://guldtid.se/se/sv/jobba-med-oss
Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Guldtid
Livsglädje, gemenskap och kvalitet
Guldtid AB är ett svenskt företag som erbjuder personligt anpassat sällskap och stöd till människor - stort som smått - genom medarbetare som kallas Guldvänner.
Tjänsten kan fungera som ett värdefullt komplement till hemtjänst eller assistans - eller som ett fristående sätt att få mer gemenskap, livsglädje och stöd i vardagen.
Guldtid erbjuder abonnemang med ett visst antal timmar per månad.
Varje kund matchas med en Guldvän som passar deras behov och intressen, för att skapa trygghet, gemenskap och livsglädje i vardagen - utan tidspress eller krångel.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
(org.nr 559537-7010), https://guldtid.se Jobbnummer
9592893