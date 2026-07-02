Vill du fortsätta utvecklas inom media - med större ansvar?
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2026-07-02
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Vill du fortsätta utvecklas inom media – med större ansvar?
Har du arbetat med försäljning inom media, annonsering eller digital marknadsföring och är redo för nästa utmaning? Nu finns möjligheten att bli en del av ett företag där du får kombinera affärsutveckling, kundkontakt och strategiskt arbete i en roll med stor variation.
Vi söker dig som tycker om att skapa nya möjligheter, bygger förtroende naturligt och drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete.
En arbetsplats där idéer blir verklighetHär blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära varandra och där initiativ uppskattas. Beslutsvägarna är korta och du får möjlighet att påverka både ditt eget arbete och verksamhetens utveckling.
Företaget satsar på långsiktig kompetensutveckling och tror på att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare att växa. Här finns en kultur som präglas av samarbete, högt engagemang och en vilja att ständigt hitta nya vägar framåt.
Om tjänstenRollen passar dig som vill arbeta i gränslandet mellan media, kommunikation och affärer. Du ansvarar för att utveckla relationer med både nya och befintliga kunder samt identifiera lösningar som skapar värde för deras verksamhet.
Du kommer bland annat att:
etablera kontakt med företag och beslutsfattare
identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla befintliga samarbeten
planera och följa upp kommersiella aktiviteter
bidra med idéer kring hur affärer och samarbeten kan utvecklas över tid
samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kvalitet i leveransen
Vem är du?
Di har någon form av erfarenhet från mediebranschen, exempelvis inom annonsförsäljning, digital marknadsföring eller liknande. Du behöver inte vara senior, viktigast är att du trivs i branschen och vill fortsätta utvecklas.
Du känner igen dig i flera av följande:
du är nyfiken och gillar att lära dig nytt
du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt
du trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa förtroende
du har ett affärsmässigt tänk och ser möjligheter där andra ser hinder
du uppskattar att arbeta mot tydliga mål utan att tappa fokus på kvalitet
Därför kan det här vara rätt nästa steg
Här erbjuds en miljö där du får växa i takt med verksamheten. Du blir en del av ett företag som värdesätter engagemang, initiativförmåga och långsiktiga relationer, både med kunder och medarbetare.
Du får bland annat tillgång till:
kontinuerlig kompetensutveckling
stöd från erfarna kollegor
goda möjligheter att påverka din egen utveckling
en social arbetsmiljö med gemensamma aktiviteter
en vardag där variation, ansvar och samarbete står i fokus
Välkommen med din ansökan
Urval sker löpande. Om du vill fortsätta utvecklas inom media och affärsutveckling i en miljö där engagemang uppskattas ser vi fram emot att få veta mer om dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580)
Warfvinges Väg 13 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Jobbnummer
9988258