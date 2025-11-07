Vill du forma framtidens teknik som Teamleader inom elsystem?
2025-11-07
Vill du leda ett växande team som utvecklar teknik som skyddar Sverige och Europa? Vill du arbeta i ett sammanhang där din ledarroll gör skillnad - inte bara i projekt, utan för teamet du leder och det samhälle vi verkar i? Då är BAE Systems rätt plats för dig.
Vi söker dig som vill ta ansvar för både människor och lösningar i en miljö där tekniskt djup, lagkänsla och tempo går hand i hand. Det här är en roll för dig som vill mer än att leverera resultat. Du vill skapa riktning, bygga ett starkt lag och forma hur vi arbetar, i takt med att vi växer. Vi letar efter dig som vill bidra till både innehåll och kultur.
Du behöver inte komma från elsystem eller elkonstruktion, men du behöver ha teknisk förståelse och nyfikenhet nog att kunna leda i en miljö med komplex produktutveckling.
Vi erbjuder dig
I den här rollen får du kombinera teknikförståelse med ledarskap - där din förmåga att skapa riktning är minst lika viktig som din struktur och ditt engagemang. Du får en nyckelroll i att bygga upp, leda och utveckla ett specialistteam inom elsystemutveckling, samtidigt som du har möjlighet att påverka både arbetssätt och teknisk inriktning.
Hos oss blir du en del av ett team där kollegorna delar kunskap, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Du får ansvar och inflytande i en miljö där både teknik och organisation befinner sig i spännande förändring. Tekniken du arbetar med gör verklig skillnad - den skyddar människor och försvarar värderingar som är grundläggande för Sverige och Europa.
Vi driver just nu flera parallella projekt, och som teamleader blir din uppgift att hålla ihop människor, teknik och planering - utan att tappa fokus på vare sig arbetsglädje eller kvalitet.
Din framtida utmaning
Som ledare för vårt tekniska team inom elsystemutveckling ansvarar du för både resultat och arbetsklimat. Du står nära den tekniska utvecklingen, men är också den som samordnar, prioriterar och skapar förutsättningar för andra att lyckas.
Du leder och följer upp teamets arbete i projekten, stöttar i tekniska beslut och avvägningar och bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt och skapa en lärande kultur. Du fungerar som länken mellan teknik och projektledning och samarbetar tätt med angränsande områden som elektronik, elmekanik och firmware. Rollen kräver teknisk mognad och helhetssyn, men inte nödvändigtvis en bakgrund inom elkonstruktion.
Den du är
Vi söker dig som är en engagerad ledare med starkt eget driv och en genuin vilja att se människor och teknik utvecklas. Du gillar att bygga struktur, skapa tydlighet och hjälpa andra att växa, men du tvekar inte heller att ta initiativ och själv leda vägen framåt.
Du har erfarenhet av att leda tekniska team eller projekt och har förmågan att förstå och följa komplexa tekniska lösningar. Din ledarstil är tydlig, inkluderande och kommunikativ, och du trivs i miljöer där det händer mycket. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är en förutsättning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från fordon, försvar eller liknande teknikmiljöer, samt kunskap inom elsystem, elektronik eller mekanik. Ett intresse för att utveckla strukturer och arbetssätt ser vi som en stor tillgång.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
För mer information besök www.baesystems.com
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/spyM86NLbOk Publiceringsdatum2025-11-07Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Björn Söderström 0660-87884 alternativt rekryteringskonsult Cathrine Lind AxÖ Consulting 070-577 06 18.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
OBS! Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
