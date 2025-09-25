Vill du förändra liv på riktigt? Bli handledare i Västerås!
Bemano AB / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2025-09-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemano AB i Västerås
, Eskilstuna
, Katrineholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med att förändra människors liv på riktigt? Vi söker nu engagerade handledare på timanställning som vill vara med och stötta människor på vägen till arbete eller studier hos vår kund i västerås som arbetar inom arbetsmarknad.
Vår kund bedriver Rusta och Matcha 2 som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, kunden arbetar för att fler människor ska hitta rätt väg framåt. Nu behöver vi fler kollegor som vill vara en del av deras resa.
Din roll
Som handledare hos blir du en viktig länk mellan deltagaren, arbetsmarknaden och utbildningsvägarna. Du kommer att:
Hålla individuella samtal där du coachar och vägleder varje deltagare utifrån deras unika förutsättningar.
Leda gruppaktiviteter med fokus på motivation, jobbsökande, intervjuträning och arbetsmarknadskunskap.
Matcha deltagare mot relevanta arbetsgivare och utbildningar, och följa upp att de når sina mål.
Stötta och inspirera människor som ibland befinner sig i en tuff situation, och ge dem de verktyg de behöver för att lyckas.
Detta är ett arbete där du gör verklig skillnad - varje möte kan bli avgörande för någon annans framtid.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller något av följande kompetenskrav:
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Vi ser positivt på alla studieinriktningar som bidrar till att nå målet med tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Med eftergymnasial utbildning avses högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där kvalitet, etik och deltagarens behov alltid står i centrum.
Ett nära och stöttande team där vi hjälps åt, delar erfarenheter och växer tillsammans.
Flexibilitet genom timanställning - perfekt om du vill kombinera detta med studier, annan tjänst eller egen verksamhet.
Möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas och förbättras för att ge deltagarna bästa möjliga stöd.
Vi arbetar alltid med hög bemanning och ser aldrig personal som en kostnad - hos oss är medarbetarna vår största tillgång.
Arbetsgivaren är en etablerad aktör inom arbetsmarknadstjänster. Med lång erfarenhet av att stötta människor till arbete och studier, med viljan att skapa förändring i samhället. Vår vision är enkel: att alla ska få chansen att nå sin fulla potential.Så ansöker du
Vill du bli en del teamet och hjälpa människor att ta nästa steg i livet? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till:chivai@bemano.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
ansökning endast per e-post till Chivai@bemano.se
E-post: chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rusta matcha Västerås". Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
Långängsvägen 8 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chivai Luong chivai@bemano.se Jobbnummer
9527385