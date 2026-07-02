Vill du flytta till Norbotten? Nu söker vi en erfaren Industrielektriker
Barona Teknik & Installation AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2026-07-02
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
At Konecranes, we believe that great customer experience is built on the people behind the Konecranes name. Everything we do, we do with passion and drive. We believe diversity drives business success and is the foundation for our growth. We welcome different backgrounds and skills that enrich our community and we promote a place where we can ALL be ourselves. This is what makes Konecranes a unique place to work.
Konecranes växer i Luleå och söker nu en industrielektriker med intresse för service och underhåll.
Har du erfarenhet av felsökning, elinstallationer och arbete inom industriell miljö?
Då kan detta vara rollen för dig.
På Konecranes får du ett mycket omväxlande arbete med eget ansvar – och chansen att vara en del av ett globalt företag som satsar på sin personal.
Jobbeskrivning
Hos Konecranes blir du en nyckelperson i ett engagerat gäng av elektriker och mekaniker som tillsammans servar kunders traverser, portar och lyftutrustning.
Du kommer att jobba med:
Förebyggande underhåll, felsökning, reparationer, montage och installation av nya produkter.
Som servicetekniker är du Konecranes ansikte utåt, vilket betyder att du har mycket kontakt med kunder. Du ger dem trygghet, kvalitet och bra lösningar.
Du arbetar i moderna system med tillgång till marknadens bästa verktyg, processer och tekniskt stöd. Beredskap och resor kommer tidvis ingå i tjänsten.
Säkerhetsprövning kan bli aktuell för vissa uppdrag.
Kvalifikationer
Du är en tekniskt nyfiken industrielektriker som gillar att kombinera praktiskt arbete med problemlösning. Kanske arbetar du idag inom industrin eller med service och underhåll, och söker en roll där du får mer variation, frihet och kundkontakt.
Vi tror att du:
Tycker om att felsöka och hitta smarta lösningar på tekniska utmaningar
Har erfarenhet av elarbete inom industri
Har ett intresse för mekanik och tekniska system
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med traverser, lyftutrustning eller portar.
Som person är du självgående, initiativtagande och ansvarstagande. Du gillar att bygga goda relationer med kunder och drivs av att leverera kvalitet i det arbete du utför.
Ytterligare information
Förutom ett spännande jobb med stor frihet under ansvar, får du:
En marknadsmässig lön + individuellt bonusprogram
Tillgång till internutbildningar
Möjligheter till karriärutveckling och sist men inte minst ett gäng kollegor som både kan sitt jobb – och gillar att göra det tillsammans
Konecranes samarbetar med Barona i denna rekrytering. Vi på Barona ansvarar för urvals- och intervjuprocessen och ser fram emot att ta del av din ansökan.
Med anledning av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. För att säkerställa en trygg och korrekt hantering av dina personuppgifter ber vi dig att skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi intervjuar löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor ta kontakt med ansvarig rekryterare Camilla Arvidsson: camilla.arvidsson@barona.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konecranes AB Kontakt
Area Manager
Camilla Arvidsson camilla.arvidsson@barona.se +46735402796 Jobbnummer
9990361