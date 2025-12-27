Vill du driva restaurang, café och pensionat?
Sommardröm vid havet - Vi söker ett par eller en konstellation som vill driva pensionat sommaren 2026
Plats: Utanför Nyköping, naturnära vid havet
Period: Sommar 2026, med möjlighet till förlängning
Drömmer ni om att driva ett eget pensionat vid kusten under sommaren? Vi söker ett engagerat och serviceinriktat par, eller en liknande konstellation, som vill ta helhetsansvar för driften av vårt charmiga pensionat beläget vid havet strax utanför Nyköping.
Pensionatet består av:
12 stugor för uthyrning
Ställplatser för husbil/husvagn
Båtplatser i anslutning till anläggningen
Restaurang med full utrustning
Glasscafé med hög sommaromsättning
Anläggningen har drivits av ägaren de två första åren och är idag väl etablerad med återkommande gäster. Nu söker vi en långsiktig och stabil lösning där rätt personer får möjlighet att sätta sin egen prägel på verksamheten.
Vi söker dig/er som:
Har erfarenhet av service, restaurang, värdskap eller liknande
Har god organisatorisk förmåga och trivs med ett varierat arbete
Är självgående, samarbetar väl och gillar att möta människor
Klarar av att leda ett mindre team under högsäsong
Har vilja och energi att skapa en härlig miljö för gästerna
Vi erbjuder:
Ett etablerat pensionat i toppnära havsmiljö
Möjligheten att driva en komplett anläggning under sommarsäsongen
Stöd i överlämning och introduktion från ägaren
Goda förutsättningar för förlängning om samarbetet fungerar väl
Boende på anläggnigen
Låter detta som något för er?
Välkommen att höra av er för mer information eller för att berätta om er själva och er erfarenhet!
Kontakta Manuel WalterManuel.walter@mmwab.se
